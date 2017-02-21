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〈南部〉善化茄拔天橋裂開 地方憂崩塌

2017-02-21

〔記者吳俊鋒／善化報導〕善化區台一線茄拔路段上的人行陸橋，結構老舊，且出現毀損，附近居民認為安全堪慮，尤其擔憂強震來時，恐有崩塌之虞，危及過往車輛，要求相關單位正視問題，也讓該建物的存廢，再度引起討論。

立委黃偉哲接獲陳情，籲請公路總局與市府全面體檢所有老舊天橋，仍有通行需求的，就結構補強，若使用率偏低的，應協調地方意見後，予以拆除，確保安全。

南市工務局長蘇金安強調，若地方對天橋的安全有疑慮，會儘速派員勘查，必要時將進行建物結構的檢測，研議改善。

該座天橋跨越台一線，長度超過卅公尺，民眾發現，元宵節強震後，天橋結構毀損得更嚴重，水泥塊脫落、鋼筋裸露，接縫處還裂開，一旦地牛又翻身，恐整個崩塌。

嘉北里長梁楊玉華說，之前已反映給市政府，但都沒有具體的改善措施。現在小朋友多由家長直接載送，步行的機會少，若使用率低，應考慮拆除。

工務局養護工程科長鍾南豪指出，該座天橋去年六月已檢測過，並無立即危險，元宵節地震後，也有委請廠商去察看，既然居民對於安全仍存疑，會再勘查。

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  • 茄拔路段的天橋階梯護欄嚴重毀損。 （記者吳俊鋒攝）

    茄拔路段的天橋階梯護欄嚴重毀損。 （記者吳俊鋒攝）

  • 茄拔路段的天橋接縫處有裂痕。 （記者吳俊鋒攝）

    茄拔路段的天橋接縫處有裂痕。 （記者吳俊鋒攝）

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