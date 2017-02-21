〈南部〉善化茄拔天橋裂開 地方憂崩塌
2017-02-21
〔記者吳俊鋒／善化報導〕善化區台一線茄拔路段上的人行陸橋，結構老舊，且出現毀損，附近居民認為安全堪慮，尤其擔憂強震來時，恐有崩塌之虞，危及過往車輛，要求相關單位正視問題，也讓該建物的存廢，再度引起討論。
立委黃偉哲接獲陳情，籲請公路總局與市府全面體檢所有老舊天橋，仍有通行需求的，就結構補強，若使用率偏低的，應協調地方意見後，予以拆除，確保安全。
南市工務局長蘇金安強調，若地方對天橋的安全有疑慮，會儘速派員勘查，必要時將進行建物結構的檢測，研議改善。
該座天橋跨越台一線，長度超過卅公尺，民眾發現，元宵節強震後，天橋結構毀損得更嚴重，水泥塊脫落、鋼筋裸露，接縫處還裂開，一旦地牛又翻身，恐整個崩塌。
嘉北里長梁楊玉華說，之前已反映給市政府，但都沒有具體的改善措施。現在小朋友多由家長直接載送，步行的機會少，若使用率低，應考慮拆除。
工務局養護工程科長鍾南豪指出，該座天橋去年六月已檢測過，並無立即危險，元宵節地震後，也有委請廠商去察看，既然居民對於安全仍存疑，會再勘查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
催台糖養豬場搬家 屏東縣府月底停水權
屏東市六塊厝台糖養豬場就位在高屏大橋旁，濃濃的豬屎味多次引起鄰近居民抗議，去年底屏東縣環保局表示要在今年二月停發水權，並儘速要求台糖搬遷，但…
網友回應
熱門新聞
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 和運iRent據點 今年增至250個
- 電業法翻版 公司法也修半套
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
- 狠甩小布5個月 裘莉哽咽談婚變︰我們永遠都是一家人
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 涉抄襲仍任校長 高教工會批教部袒護
- 《國際現場》日本1月逆差96億美元
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 層峰藝術 精采傳承
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- 曾蔭權涉貪收押 身體不適送醫
- 學測作文最高分 引「微笑曲線」論經驗
- 黨產會委員：馬英九沒有好好讀書
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 〈廢核救家園〉福島核一收拾6年 反應爐測到530西弗
- 鴨場、疫區1公里內禽場 全面檢驗
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 多空不明 歐股盤勢膠著
- 〈愛情黨羽〉透過吵架 看見他的真實
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 【民航局說法】空拍機闖禁區 最高罰150萬
- 社論》如何使司法不令人心生恐懼？
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 華紙漲價 4月可能二度漲
- 《謠言終結站》蛋汁加鹽有毒？ 營養師︰不可信
- 《自由廣場》失竊的世代 談台灣母語
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 大法官能否替冤獄翻案 納入討論
- 〈三代同堂樂〉展開第三人生
- 小啟
- 3局殺無赦 陳冠宇火力全開
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉善化茄拔天橋裂開 地方憂崩塌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分