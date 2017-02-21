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〈南部〉禽場加設圍網 補助374場

2017-02-21

〔記者王涵平／新營報導〕南市將補助禽場加設圍網，杜絕外界禽鳥接觸禽舍家禽，總補助經費為三千四百多萬元，預計補助三百七十四場，每場最高補助十萬元。

南市農業局指出，為防範禽流感疫情傳播，針對高風險養禽場禽舍四周加設圍網者予以補助費用，對於未配合圍網政策者，將依畜牧法及動物傳染病防治條例開罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

農業局表示，全國自二月十七至廿四日家禽禁宰禁運七天，加強取締雞、鴨、鵝等違法屠宰行為，二月十八日前往新營區及佳里區三個傳統市場共七處禽肉販賣攤商查緝，未查獲業者違法屠宰情形，將持續稽查工作。如發現違法屠宰，可向南市農業局畜產科檢舉。

禽流感疫情期間，農業局呼籲市民朋友遵守「八不五要」原則，八不包括「不」靠近、接觸、餵食候鳥及一般禽鳥；「不」至禽流感流行地區參觀禽鳥的養殖或展示；「不」購買來路不明之禽鳥肉品；「不」碰觸、販售、購買及攝食罹病禽鳥；「不」自行宰殺禽鳥；「不」生食禽鳥類製品（包括蛋類及相關產品）；「不」混養雞、鴨、鵝；「不」過度恐慌。

五要包括「要」勤洗手：接觸禽鳥肉類、排泄物及生雞蛋後，要以肥皂洗手；「要」熟食：禽流感病毒不耐熱，攝氏五十六度加熱三小時、六十度加熱六分鐘或一百度加熱一分鐘即可殺滅，雞肉、雞蛋只要熟食安全無虞；「要」均衡飲食、適當運動、充足睡眠和休息、減少壓力；工作人員早晚「要」量體溫；接觸禽畜後，如出現感冒症狀，「要」戴口罩，告知接觸史。

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