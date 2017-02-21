〈南部〉國中女離家 暖警比對千筆臉書找到了

2017-02-21

〔記者楊金城／台南報導〕十四歲邱姓國中女學生，三個月前負氣離家出走，成了中輟生，音訊全無，邱母心急如焚，台南市警局少年隊在網路偵搜比對「臉書（facebook）社交網站」的一千多筆「個人臉書」才找到尋人線索，再由志工團隊和邱女面談十二次輔導，上週才讓邱女返家復學。

志工面談12次 少女返家復學

邱母在女兒離家失聯後，問遍女兒的死黨同學，也全無邱女下落，一度憂心愛女在外恐遭危險，向警方報案協尋女兒終於找到人，破涕為笑。

台南市少年隊尋人任務成功，隊長吳順發說，接獲此案後，立即全力展開尋人任務，分隊長潘姿穎犧牲休假清查，比對邱女在網路交友情形後，在網路逐一偵搜比對一千多筆「個人臉書」，發現邱女在「臉書」的二月十四日情人節當天，有名胡姓少年留言表達愛慕，警方循線找到胡男住處，再詢問邱女行蹤。

警方查出邱女從小因為父母離異，由祖父隔代教養，因處青少年叛逆期，又不諒解母親改嫁，三個多月前憤而離家出走，寄住女性朋友家。

少年隊派出「天使專案」志工團隊找邱女積極輔導、關懷，前後十二次面談才化解母女心結，由志工團隊護送邱女返家，結束這場失蹤驚魂記並返校復學。