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〈南部〉〈國際美景〉林初埤木棉道 21樹遭削皮

2017-02-21

列全球知名花海街道

〔記者王涵平／白河報導〕名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉道，傳木棉樹遭惡意削皮破壞，白河警方蒐證緝凶，公所宣示護樹並懸賞五萬。

木棉道花季預計下月初登場，玉豐社區發展協會理事長張土近日巡視木棉道環境時，赫然發現二十一株木棉樹靠近農地一側的樹皮遭到削皮，新痕、舊痕都有。

白河區長譚乃澄、玉豐派出所長魏志文昨日前往勘查木棉樹受損情況，白河分局偵查隊長葉景星也率員前往蒐證展開偵辦。

木棉道花季下月登場

由於木棉道屬於公有行道樹，破壞行為涉嫌毀損公物，譚乃澄說，園區共七一五株木棉樹，共有廿一株受傷，其中四株較為嚴重，而木棉道已是國際級景點，花季將屆，絕不容許遭到破壞，為此，崁頂福安宮也允諾贊助懸賞獎金五萬元，希望在土地公庇佑下，儘早抓到破壞樹木的民眾，而針對樹木懸賞，獎金是相當高的。

21棵受損 4棵重傷

由於林初埤木棉道樹木遭破壞去年也曾發生，白河警方除開始加強巡邏，也建議公所加裝監視器，以利過濾可疑人車，有效嚇阻破壞路樹的行為。

公所為了表達護樹決心，昨日舉辦「木棉道護樹誓師大會」，與白河警分局及社區護樹志工宣示共同守護樹木、守護這塊美麗的淨土，白河警方也宣布啟動護樹專案。

護樹懸賞5萬緝凶

警方除加強巡邏，也籲請提供破壞樹木或其他不法資訊，報案電話110、白河分局玉豐派出所685-4887、白河分局偵查隊685-2080。

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  • 林初埤木棉道傳木棉樹遭惡意削皮破壞。 （記者王涵平攝）

    林初埤木棉道傳木棉樹遭惡意削皮破壞。 （記者王涵平攝）

  • 林初埤木棉道傳木棉樹遭破壞，公所與警方、社區志工宣示護樹。 （記者王涵平攝）

    林初埤木棉道傳木棉樹遭破壞，公所與警方、社區志工宣示護樹。 （記者王涵平攝）

  • 名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉道，每年花季都吸引大批遊客。（資料照，記者王涵平攝）

    名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉道，每年花季都吸引大批遊客。（資料照，記者王涵平攝）

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