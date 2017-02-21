〈南部〉高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨

2017-02-21

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中南部旅客搭高鐵到桃園出國，回國時遇晚班機抵達熱門時段，因同車廂僅前後兩處大行李放置區，需排隊等待旅客調整，放滿了也只能放回座位，乾脆讓座給行李。

桃園國際機場因航點多、班次密，中南部旅客常搭高鐵趕班機，拖行李進車廂遇到放置區被放滿，又不能提上行李架，就只能放在座位前方或走道，遇到晚班機熱門時段，整個車廂幾乎被大件行李佔滿，不少旅客乾脆「讓座給行李」，鄰座下車時也需調整讓出空間。

記者考察發現，高鐵車廂前後端入口處各有一處大型行李放置區，多數時段空著，但列車行駛到桃園站時會湧入不少旅客置放，若放不下就向上堆疊，有些放在走道，列車行駛時還會滑動。

高鐵左營站表示，乘務員或督導會協助旅客將部分行李上架，若遇到車廂擁擠，最後一排座位有多餘空間也可塞，請旅客見諒。

李姓乘客因家人在國外，常搭高鐵到機場，李女說，與女兒帶行李上車，會放行李於腳前，方便拿東西，行李內有現金、護照，不離開視線。