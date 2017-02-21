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〈南部〉節能綠屋頂 頂樓闢菜園正夯

2017-02-21

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區公所利用頂樓閒置空間闢建菜園，不只降低室內溫度，也讓員工透過農藝抒放壓力，甚至還將會議場地搬到頂樓，成了公所受歡迎的「秘密基地」。

公所頂樓的菜園種了空心菜、萵苣、香茅、薄荷等蔬菜香草，菜園維護由公所同仁利用午休灑水照護，大家熱中討論相邀鬆土、播種，收成時採摘無毒安心的蔬菜最是踏實，有了這片菜園，不僅能增加同仁間的情感交流，還提供辦公室同仁紓解壓力的休閒空間。

因為菜園的建置，意外吸引了鳥類在頂樓築巢棲息，形成了一處綠色生態圈，確切實踐建構都市生態跳島的目標。

惠民里、惠豐里、翠屏里及廣大久盛等聯合里活動中心，也陸續加入頂樓種菜行列，由志工排班照護，收成供社區老人共餐食用，大家做得很有成就感，還計劃將現有三、四十坪菜園擴增到六、七十坪。

區公所說，市府近年來大力推廣建築綠化，突破法令限制，使屋頂鐵皮違章建築轉變成合法立體綠化設施及綠屋頂，減少私自僱工增建鐵皮違建，一般民眾住宅也能提出申請，市府將給予補助。

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  • 楠梓區公所利用頂樓閒置空間闢建菜園。（記者蔡清華攝）

    楠梓區公所利用頂樓閒置空間闢建菜園。（記者蔡清華攝）

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