〈南部〉杉林社區推獨角仙生態 農村再生吸客
2017-02-21
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有四十個社區通過農村再生計畫，杉林區杉林社區近來完成「獨角仙公園」，增加社區綠美化休憩景點，也復育獨角仙棲地，打造獨角仙生態社區，吸引大批遊客參訪，活化社區產業。
杉林社區耆老表示，小時候印象中社區有很多獨角仙，但近來卻很少看到，社區為了改善景觀、推廣產業，在市府農業局的協助下，號召居民及志工一起動手，整理原為舊屋殘瓦、堆置碎裂水泥量體的窳陋空間，將基地上原有的碎裂水泥量體、碎石、舊屋殘瓦的紅磚撿拾集中，拼湊後以洗石子做外觀補強，營造獨角仙裝置藝術，宣示社區復育生態的決心。
運用老樹營造友善環境
社區居民保留現有的老榕樹、龍眼樹進行修枝，並預留老樹樹根呼吸的空間、覆土，還給老樹一個友善的生長環境，並以尚有柱體的舊屋殘骸，利用其柱體形成攀網立柱的效果，種植杉林地區特色產物葫蘆及獨角仙喜愛的食物光臘樹，營造獨角仙棲地。
值得一提的是，社區利用現有素材，加入綠美化植栽，藉由老、中、青動手的過程，傳承許多景觀改善技巧與社區故事給青少年們，為原是殘破的社區一隅注入新活力，實現社區的願景。
農業局長蔡復進表示，農村再生藉由社區組織的運作，激發居民關心自身所處的社區環境、文化及產業發展問題，農業局願意成為有力的推手，整合農村社區居民的力量，共同翻轉農村，促進高雄農村永續發展。
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