〈南部〉賴清德續留台南 挺吳秉叡選新北市長

2017-02-21

〔記者蔡文居／台南報導〕市長賴清德是否要參選新北市長，地方傳言不斷。賴清德昨天間接表態將續留台南，並推薦立委吳秉叡是新北市長的適合人選，也祝福吳未來初選能夠順利。

賴清德推舉「吳秉叡是新北市長的適合人選，也祝福吳未來初選能夠順利」，以及「台南還有重大建設需要他親自負責」這二段話，台南政壇人士解讀，賴清德等於間接表態將續留台南，不選新北市長，除非黨內徵召，否則已不可能主動爭取參選新北市長。

對於日前前行政院長蘇貞昌表示，「如果賴清德市長要來故鄉新北市選市長，我們願意支持他，我願意當他的總幹事；若賴清德不來，我認為吳秉叡是最適合的人選」。

賴清德昨天受訪回應說，感謝蘇前院長的器重，也感謝吳秉叡委員的好意。但目前是台南市長，全心全意放在市政上，目前台南市重大建設正都進入關鍵期程，尤其是鐵路地下化和維冠大樓的重建，都需要親自負責。