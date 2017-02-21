〈南部〉鐵路地下化 賴清德：3月中旬動工

2017-02-21

〔記者蔡文居／台南報導〕延宕多年的台南鐵路地下化工程三月要動工了！市長賴清德昨天宣布，鐵路地下化工程將於下個月動工。依行政院核定的計畫，工期約三至四年完工。

南鐵照顧住宅 將再開放登記

賴清德昨天在南鐵照顧住宅上樑大典上，正式宣布台南鐵路地下化工程將於三月動工，他強調「下個月一定會動工」。現場立即響起一片掌聲。另外，他也宣布，原本已截止受理登記的南鐵照顧住宅，將再度開放接受拆遷戶登記入住。

市府表示，南鐵案將分為仁德、東區、北區各一標，而台南車站主體工程及周邊則獨立一標，共四個標案。其中，仁德段範圍從林森站（台南榮家附近）往南延伸到仁德的地下化終點，全長三千二百一十五公尺，總經費四十三億元，已於去年底完成發包，將於三月中旬率先動工，確切動工日期目前已呈報交通部做最後確定。

賴清德表示，南鐵都計案已於去年九月獲內政部核定，未來地下化後，將可讓城市縫合，解決長期以來發生在鐵路的許多意外，讓城市可以往前邁進，這期間他及市府團隊受到的抹黑、中傷，都一肩扛起。

市府表示，配合鐵路地下化工程的專案照顧住宅，位於東區生產路南側，鄰近未來的南台南車站，交通便捷。照顧住宅於一○四年八月動工，為地下二層、地上十五層樓的建築，共計三百六十六戶，目前已蓋到十五層樓，預計年底完工，辦理交屋。

昨天建設公司依工程傳統習俗舉行上樑典禮，由市長賴清德與富立建設董事長陳聰徒主持，祈求工程順利、住戶平安賺大錢。

都發局表示，鐵路地下化專案照顧住宅共有二百五十四戶拆遷戶具備資格，於一○四年七至九月辦理拆遷戶申購作業，共有二百零一戶完成登記，而第一次公告已有一百八十一戶登記選位。未及申購的拆遷戶還有五十四戶，市府將配合鐵工局拆遷補償費查估進度，預計於今年六月公告第二次申購受理。