〈南部〉水利會改選 綠營催票 藍營仍「怗怗」

2017-02-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄各區農會選舉結果底定，緊接著輪到四月一日愚人節的水利會長改選。目前傳聞三綠一藍共四位人選中，三綠將態勢明顯、已各自催票，藍營則持保留態度，表示將評估是否重點支持特定候選人。

水利會長李清福因官司定讞，本（廿一）日將入監服刑，農委會日前行文水利會應在四月一日改選，水利會內部經討論，確定三月一日到五日領表，愚人節當天投票。

水利會管轄範圍涵蓋全高雄、會員數約五萬餘，選舉規模宛如小一號的市長選戰，組織動員能量被視為下屆市長選舉關鍵之一，藍、綠都不敢輕忽。

先前傳出共四人有意競逐，分別是獲李清福支持的現任水利會代理會長呂文豪（總幹事）、基層出身的現任水利會財務組長李毓智、現任民進黨籍高市議員沈英章、前高縣議員張乾德，前三人屬綠營，張乾德被視為泛藍。

藍營曾強調不會缺席水利會長改選，並透露與兩位以上的地方人士洽談參選可能，昨日則稍稍調整說法，指出會等領表期程都結束後，再討論是否重點支持特定候選人。

國民黨高市黨部主委黃柏霖說明，參選水利會長需有特定資格（會員資歷、土地、行政經驗），目前並不清楚有意參選者條件是否符合？初步決定將等到領表登記結束、參選人都通過審核後，再商議是否重點支持特定人選。

地方人士指出，目前呂文豪、李毓智、沈英章都已展開拜票行動，張乾德動態較保守，暫時沒聽說有第五人；但還有一傳言，指三位綠將裡可能有人會尋求地方派系支持？甚至不排除與藍營接觸！