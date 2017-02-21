〈南部〉水利會改選 綠營催票 藍營仍「怗怗」
2017-02-21
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄各區農會選舉結果底定，緊接著輪到四月一日愚人節的水利會長改選。目前傳聞三綠一藍共四位人選中，三綠將態勢明顯、已各自催票，藍營則持保留態度，表示將評估是否重點支持特定候選人。
水利會長李清福因官司定讞，本（廿一）日將入監服刑，農委會日前行文水利會應在四月一日改選，水利會內部經討論，確定三月一日到五日領表，愚人節當天投票。
水利會管轄範圍涵蓋全高雄、會員數約五萬餘，選舉規模宛如小一號的市長選戰，組織動員能量被視為下屆市長選舉關鍵之一，藍、綠都不敢輕忽。
先前傳出共四人有意競逐，分別是獲李清福支持的現任水利會代理會長呂文豪（總幹事）、基層出身的現任水利會財務組長李毓智、現任民進黨籍高市議員沈英章、前高縣議員張乾德，前三人屬綠營，張乾德被視為泛藍。
藍營曾強調不會缺席水利會長改選，並透露與兩位以上的地方人士洽談參選可能，昨日則稍稍調整說法，指出會等領表期程都結束後，再討論是否重點支持特定候選人。
國民黨高市黨部主委黃柏霖說明，參選水利會長需有特定資格（會員資歷、土地、行政經驗），目前並不清楚有意參選者條件是否符合？初步決定將等到領表登記結束、參選人都通過審核後，再商議是否重點支持特定人選。
地方人士指出，目前呂文豪、李毓智、沈英章都已展開拜票行動，張乾德動態較保守，暫時沒聽說有第五人；但還有一傳言，指三位綠將裡可能有人會尋求地方派系支持？甚至不排除與藍營接觸！
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
催台糖養豬場搬家 屏東縣府月底停水權
屏東市六塊厝台糖養豬場就位在高屏大橋旁，濃濃的豬屎味多次引起鄰近居民抗議，去年底屏東縣環保局表示要在今年二月停發水權，並儘速要求台糖搬遷，但…
網友回應
熱門新聞
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 中鋼Q2盤價 每噸將漲逾千元
- 層峰藝術 精采傳承
- 雲林再添三雞場染禽 新竹檢警追查棄死雞
- 黃子佼唱RAP 怕唱成數來寶
- 威力彩頭獎連2摃
- 《自由廣場》談故宮南院的管理
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 彭斯：川普盼北約各國年底前增防衛經費
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 〈Nene的異想花園〉如果
- 靠行友力被牽連 司機盼政府專案處理給生路
- 北市動物園迎賓紅鶴暫不見客
- 合演空拋灌籃 魏、杜另類和解
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 美F22部署澳洲 劍指中國
- 「亮」出「破」擊砲 紅白獅握手言和
- 八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
- 台古教頭有默契 都想闖首輪
- 日電玩太空戰士 獲金氏紀錄
- 拍扁麵包師指A錢 乾姊控誹謗
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 多空不明 歐股盤勢膠著
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 台幣貶0.8分 創近1週新低
- 大山象樂食藝 養生功夫菜
- 花東鐵路雙軌化可行性研究 國發會通過
- 國產今年獲利估逾30億
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 黃明志MV拍到火大 不爽小A辣受歧視
- 為川普辯護 辛巴威獨裁者：給他一個機會
- 紀錄片影展 張贊波來台座談
- 《自由廣場》川普制約中國霸權
- 長照法人草案 結餘需做培訓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉水利會改選 綠營催票 藍營仍「怗怗」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分