| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉水利會改選 綠營催票 藍營仍「怗怗」

2017-02-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄各區農會選舉結果底定，緊接著輪到四月一日愚人節的水利會長改選。目前傳聞三綠一藍共四位人選中，三綠將態勢明顯、已各自催票，藍營則持保留態度，表示將評估是否重點支持特定候選人。

水利會長李清福因官司定讞，本（廿一）日將入監服刑，農委會日前行文水利會應在四月一日改選，水利會內部經討論，確定三月一日到五日領表，愚人節當天投票。

水利會管轄範圍涵蓋全高雄、會員數約五萬餘，選舉規模宛如小一號的市長選戰，組織動員能量被視為下屆市長選舉關鍵之一，藍、綠都不敢輕忽。

先前傳出共四人有意競逐，分別是獲李清福支持的現任水利會代理會長呂文豪（總幹事）、基層出身的現任水利會財務組長李毓智、現任民進黨籍高市議員沈英章、前高縣議員張乾德，前三人屬綠營，張乾德被視為泛藍。

藍營曾強調不會缺席水利會長改選，並透露與兩位以上的地方人士洽談參選可能，昨日則稍稍調整說法，指出會等領表期程都結束後，再討論是否重點支持特定候選人。

國民黨高市黨部主委黃柏霖說明，參選水利會長需有特定資格（會員資歷、土地、行政經驗），目前並不清楚有意參選者條件是否符合？初步決定將等到領表登記結束、參選人都通過審核後，再商議是否重點支持特定人選。

地方人士指出，目前呂文豪、李毓智、沈英章都已展開拜票行動，張乾德動態較保守，暫時沒聽說有第五人；但還有一傳言，指三位綠將裡可能有人會尋求地方派系支持？甚至不排除與藍營接觸！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
催台糖養豬場搬家 屏東縣府月底停水權

屏東市六塊厝台糖養豬場就位在高屏大橋旁，濃濃的豬屎味多次引起鄰近居民抗議，去年底屏東縣環保局表示要在今年二月停發水權，並儘速要求台糖搬遷，但…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：〈南部〉水利會改選 綠營催票 藍營仍「怗怗」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.