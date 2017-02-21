〈南部〉《觀察筆記》點滴

2017-02-21

雨水的節氣來了，卻下在日曆上。

看到水庫的水一直低落，攔河堰裡多的是黃沙滾滾在風起時猶如沙塵暴。馬路上安全島的樹啦草啦受水車恩澤，是最近很常見的鏡頭，以前總覺得浪費，可是，樹和草和花調和水泥叢林的顏色，光合作用創造元素的好處，在風中搖曳生姿的樣子，原來都是大自然循環機制啊。

缺水問題一浮現，高屏大湖、百里埤塘或是水庫的爐灶又熱了，時間怎麼都冷卻不了？怎麼更深更上游的痛楚不拿出來檢視呢？

河川從發源地開始匯聚山林間野溪水，一路奔騰，曾經有「浩浩湯湯」的文詞形容壯闊，但是，早年長期伐木，重傷林相、林地，山坡失去森林的涵養，不斷地崩落，遇雨就坍方，或夾雜林木的大片土石流，或小股小塊不停地垮落，是大地的淚珠，為森林為河川嚎啕大哭。

溯溪而上，累累石塊、河床上四處散躺水流刷白的林木，怵目驚心，告訴你傷心還繼續著。

雨水，期盼的點滴在心頭！（資深記者黃明裕）