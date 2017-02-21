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〈南部〉獼猴爬宿舍 中山大學︰有裝防猴紗窗

2017-02-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路瘋傳中山大學宿舍外牆爬滿四、五隻獼猴影片，引起網友熱議，嘲諷這是電影「猩球崛起」的外傳「獼猴的逆襲」，有人覺得已過量應解除保育，也有人懷疑學生餵食，甚至批評校方不做鐵窗，中山大學回應人猴應和平共處，也加裝防猴專用不鏽鋼紗網紗窗。

一名署名Diana的網友在「爆料公社」代PO友人拍到中山大學宿舍外牆爬滿四、五隻獼猴的影片，留言「中山大學的獼猴垂降、攀岩、打破玻璃、侵入宿舍找吃的」，立即引起網友回響、下載瘋傳，有網友留言認為保育過頭了，數量應該已經不需要保育了吧，也有人說「是人類侵佔牠們地盤」，網友認為是該在動保與居安之間抉擇了。

何姓登山客表示曾見過有人拿狗糧餵猴子，獼猴一看到塑膠袋，就會誤認是食物；挺獼猴的網友也懷疑是學生丟東西或餵食牠們，才會集體侵入宿舍；中山大學學生則認為可能是忘了關紗窗，才會讓獼猴有機可乘。

強調基於安全考量不做鐵窗

網友也批評學校不做鐵窗，任由獼猴侵入讓學生飽受驚嚇，引發討論，中山大學強調基於安全考量才不做鐵窗，但已全面加裝防猴專用不鏽鋼紗網的紗窗，窗戶與紗窗絕不能鎖死，以利災害逃生。

校方派人以漆彈槍鳴嚇驅趕

此外，校方也派人以漆彈槍鳴嚇方式驅趕，並加裝誘捕籠以人道誘捕方式，再移送農業局處理，最近還有「校園守護犬」計畫，利用狗來驅趕猴子。

鼓山人促農局正視獼猴問題

不過，鼓山居民見怪不怪，近來頻傳獼猴跑進餐廳和商家搶東西，或爬入民宅騷擾，還有登山客被衝出搶包的獼猴嚇到跌倒受傷，居民忍不住抱怨市府，要求農業局正視獼猴問題。

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  • 中山大學為防獼猴侵入學生宿舍，全面加裝不鏽鋼紗網紗窗防範，基於安全考量，並不打算換裝鐵窗。（記者黃良傑翻攝）

    中山大學為防獼猴侵入學生宿舍，全面加裝不鏽鋼紗網紗窗防範，基於安全考量，並不打算換裝鐵窗。（記者黃良傑翻攝）

  • 中山大學不時以漆彈槍鳴嚇方式，人道驅趕入侵學生宿舍的獼猴。（記者黃良傑翻攝）

    中山大學不時以漆彈槍鳴嚇方式，人道驅趕入侵學生宿舍的獼猴。（記者黃良傑翻攝）

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