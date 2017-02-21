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〈南部〉催台糖養豬場搬家 屏東縣府月底停水權

2017-02-21

〔記者邱芷柔、李立法／屏東報導〕屏東市六塊厝台糖養豬場就位在高屏大橋旁，濃濃的豬屎味多次引起鄰近居民抗議，去年底屏東縣環保局表示要在今年二月停發水權，並儘速要求台糖搬遷，但目前場內仍有近兩萬頭豬隻，環保局昨表示，已經下最後通牒要求台糖公司搬遷，二月二十八日後確定將停發水權。

台糖︰努力改善盼有轉圜空間

台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝養豬場飼養頭數從三萬多減少到目前的一萬八千頭，並配合政府綠能政策，利用沼氣發電，同時規劃太陽能發電，希望縣府及民眾能夠看見台糖的努力，讓問題還有轉圜空間。

六塊厝養豬場鄰近高屏溪河濱公園，近兩萬頭豬每天的排泄量相當於十萬人，幾乎是屏東市一半人口，尤其去年颱風把阻隔樹林吹斷，讓鄰近的前進、清溪、凌雲等六個里的居民臭到受不了，拉起白布條抗議，要求台糖遷廠。

台糖當時承諾願意配合縣府集中飼養的規劃，也投入沼氣發電設備改善惡臭，目前六塊厝養豬場仍有近兩萬頭豬，台糖有意向縣府提出在六月前將全數豬隻出場，並讓六塊厝養豬場以改養小豬，減少豬糞產生的臭味，但目前與縣府未有進一步討論，縣府仍會執行停發水權計畫。

難忍惡臭 居民要縣府硬起來

當地住戶表示，養豬場就位在屏東的門戶，聞到豬屎味就知道屏東到了，早就該遷了，希望縣府堅定立場，還居民清新空氣。

台糖在屏東有七個場，總計養豬約十五萬頭，環保局長魯台營表示，稽查人員積極針對六塊厝台糖養豬場做空氣、水稽查，都低標通過，稽查只能治標，台糖儘速搬遷才是治本的方式。

魯台營也表示，目前除了照原定計畫二月底停發水權，其他大型畜牧場也會積極輔導臭異味防制措施，輔導改善異味。

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  • 傳統的豬舍容易傳出臭味。（資料照）

    傳統的豬舍容易傳出臭味。（資料照）

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催台糖養豬場搬家 屏東縣府月底停水權

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