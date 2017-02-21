〈台北都會〉燈節移除路燈將移回 與號誌共桿

2017-02-21

〔記者何世昌／台北報導〕今年台北燈節主燈「小奇雞」落腳西門町紅樓廣場，但周邊路燈、交通號誌林立，主燈造型被遮蔽，為此北市府趕開幕前移除兩盞路燈。活動結束後，因市區道路的路燈照度有明確規範，再將路燈移回，但配合「路燈減桿」政策，將斥資卅萬元，將已移回的路燈桿與交通號誌共桿，減少西門町紅樓廣場的路燈桿。

根據營建署訂立的「市區道路及附屬工程設計規範」，住宅區、住商混合區照度至少達六、七勒克斯（Lux），商業區照度需達十勒克斯（Lux）。公園處表示，西門町紅樓廣場屬於商業區，照度需求相對高，十八日已將兩盞路燈移回，前後遷移經費僅六千元。

但公園處強調，這只是「暫時移回」，為達美化市容、釋放人行空間之效，兩盞路燈將配合「路燈減桿」政策，與鄰近交通號誌共桿。

交工處表示，二○○九年起推動「路燈減桿」，每年擇定一至兩條道路檢討，今年預計整理民權東路路燈；但上述兩盞路燈因燈節受矚目，將優先納入整理，預計三月底前完成共桿，粗估經費卅萬元。