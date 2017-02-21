〈台北都會〉大稻埕容移地主不滿 檢討案撤回

2017-02-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府擬將大稻埕容積移轉規定與全市統一，即建商買容積時，只能向地主買一半，另一半則向政府買代金，引發地主們不滿，昨於迪化街掛布條抗議。台北市都市計畫委員會昨審「大稻埕歷史風貌特定專用區」細部計畫通盤檢討案，地主們與會發言抗議，委員們一致決議撤案，暫緩實施，都發局則將繼續與地主溝通。

都發局都市規劃科長葉家源報告坦言，計畫案公展期間，陳情高達一二三一人次。大稻埕地主劉先生發言指，大稻埕容積是政府限制開發的「補償而非獎勵」，指自己房子改建八年都沒改完，還發生建商倒閉、被騙走四百萬元，這些不幸歸咎於大稻埕容移特殊規定，並要求市府應該要放寬所有限制，協助討回被騙款項。

多名地主也陳述意見，認為容積移轉限制導致容積賣不掉，使得古蹟、歷史建物等後續維護無以為繼；若市府不解決相關問題，就把土地歸還給地主，由地主決定如何興建。還有地主指，未來容移案應該優先採用大稻埕容積，再考慮公保地。

都委會委員一致同意撤回全案，暫緩實施，指市府與當地居民應就產權、容積移轉部分取得共識。葉家源說明，通盤檢討案退回重擬，等於大稻埕容移回歸現有制度繼續執行，未來都發局還會繼續與地主溝通。