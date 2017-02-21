〈台北都會〉228連假 聯醫227門診維持正常

2017-02-21

〔記者張議晨／台北報導〕二二八四天連假即將到來，廿七日雖為補假日，台北市立聯合醫院於當天仍維持正常門診，廿八日各綜合院區如仁愛、忠孝、和平婦幼、陽明、中興院區等，內科、外科、婦科、兒科則會於當日上午至少各開一診次門診，院外附設門診部則在連假期間部分停診。

聯醫表示，原已排定的各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業，此外昆明院區雖於二二八當天停診，但美沙冬給藥服務照常未受影響。

另外，連假期間北市垃圾則照常收運，環保局表示，北市清潔隊僅春節期間會停收垃圾，一般國定假日仍照常出勤，二二八連假期間，市民只要照日常時間丟垃圾即可。

至於連續假期，清潔隊員加班費、休假等會不會受到影響？環保局則說，因垃圾收運週三、週日固定停收，垃圾收運人員仍有「兩天」休假，因此一般夜線人員加班較少，除非遭逢颱風等災害，不然僅街道清掃人員需每天上午出勤，會有加班費增加等問題，預估今年會增加八千五百多萬元用於加班費支出。