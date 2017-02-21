〈台北都會〉艋舺青山宮地基掏空 灌漿搶救

2017-02-21

經費千萬 工程長達3個月

〔記者鍾泓良／台北報導〕市定古蹟艋舺青山宮疑似因水管破裂造成地基掏空，部分區域出現地層下陷、柱子傾斜，危害到建築。廟方二月二日啟動長達三個月的灌漿工程，搶救一百六十年歷史的古蹟，但廟方昨粗估修繕經費高達一千萬元以上。

建築傾斜 部分區域龜裂

中正萬華區立委林昶佐、市議員劉耀仁昨到場現勘，盼工程不要影響今年農曆十月的靈安尊王聖誕慶典。青山宮總幹事吳斌表示，去年五月水費開始暴增，半年前暴增到兩萬多元，經查發現是水管爆裂導致大量漏水，更因此沖刷到青山宮底層土壤，導致建築呈現傾斜，部分區域因此出現龜裂、傾斜；廟方雖然在進行灌漿工程，但仍會開放給信眾參拜。

負責工程的朝瀚實業負責人楊易璋表示，經透地雷達探測，青山宮內有數處地層鬆軟，最大面積位於中庭區域，約十坪大。但古蹟灌漿與一般工程灌漿不同，不能因過於急躁而傷害到建築體，因此同樣範圍別處施工只要三個禮拜就能完成，在這裡可能要花上三個月，估計會花費一千萬元以上。

台北市文化局表示，二月六日已邀集文資委員緊急會勘提供專業協助，並同意廟方依其所提送補強工法先行施作；另外，此案所需經費亦已向文化部申請補助，預定三月初召開審議會。

林昶佐則提到，青山宮是清朝興建的卡榫建築物，只要任何一個地方歪掉就會牽動整棟建築，所以不能沒有動作。劉耀仁表示，青山宮是萬華人信仰中心，並強調經費不是問題，更何況北市府還有第二預備金可支應。