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〈台北都會〉新北市長人選 賴神中意吳秉叡

2017-02-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕台南市長賴清德是否代表民進黨參選二○一八年新北市長，成為各界關注焦點，昨天賴受訪強調，台南市重大建設進入關鍵期，他將全心市政，並力薦有意參選的立委吳秉叡是優秀、合適人才。吳秉叡回應，將向賴請益市政治理經驗。

賴清德指出，新北市長人才濟濟，他和吳秉叡認識二十多年，吳本身是法官，在立法院問政專業，擔任黨團幹事長，是國會領袖，在新北市經營二十年，對在地非常了解，也有很大的熱忱，是適合的人選。

二○一四年九合一選舉中，以「水牛伯」形象挑戰新北市長朱立倫爆紅的前行政院長游錫堃，不斷被支持者拱再戰新北，游錫堃的辦公室近期喬遷到板橋區莊敬路、新北市議會後方，引發外界諸多聯想。

對於賴清德力挺吳秉叡參選，游錫堃表示，尊重賴的主張及意見，至於是否再戰新北市，他說：「目前沒有特別想法。」

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  • 台南市長賴清德力薦立委吳秉叡，可以代表民進黨參選二○一八年新北市長。（資料照）

    台南市長賴清德力薦立委吳秉叡，可以代表民進黨參選二○一八年新北市長。（資料照）

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