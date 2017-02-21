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〈台北都會〉木蓮花開了 淡水楓樹湖粉嫩聚人氣

2017-02-21

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市淡水區楓樹湖木蓮花林近期開花了，目前花況已達五成，初估再等七到十天，將是最好的探訪賞花時間。

順著楓樹湖步道路線向上前進，即可撞見一片木蓮花林，逾千棵木蓮花穿插佇立於山坡，數年前該處尚是私房景點，現已是許多人前往探訪的熱點，縱使平日也能見到遊客蹤影。

木蓮花另又稱木蘭花，花型好似蓮花座，加上散發微微淡香，相當高雅、脫俗，也營造了寧靜、安詳的氛圍，許多探訪的遊客都不由得地驚嘆：「好漂亮呀！」

淡水區楓樹湖再生農園發展協會總幹事黃朝深表示，木蓮花最開始是用於切花，不過看到花朵這麼漂亮，也漸漸地捨不得摘下，慢慢地孕育出這片林園。

黃朝深指出，目前花況已開約五成，由於近期天氣不太穩定、有些異常，其實開花時間和數量相較過往都有些晚了，初估大概再等上七到十天，將會是最好的賞花時間，「若是天氣熱，花開就會快」。

木蓮花林開放遊客前往參觀，為了避免土壤因為過度踩踏而硬實，造成養分、水分吸收困難，園區內步道將視情況開放。黃朝深說，樂於分享這片美景，遊客只要好好愛護、愛惜就是最好的回饋了。

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  • 淡水區楓樹湖木蓮花近期花況約開五成。（記者李雅雯攝）

    淡水區楓樹湖木蓮花近期花況約開五成。（記者李雅雯攝）

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