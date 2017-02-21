〈台北都會〉智慧城市產業聯盟 60企業捧場
平台協助媒合國際間買家
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市連續三年入圍全球智慧城市競賽Top7榮耀，為連結相關產業，與國際接軌，昨成立「新北市智慧城市產業聯盟」，吸引六十家中小企業加入，包括資通訊科技、交通、生技、綠能等產業類別，未來將整合資源，市府提供實驗場域，協助媒合國際買家，開創商機，推動智慧城市發展。
新北市智慧城市產業聯盟代表、新北市電腦商業同業公會理事長金際遠指出，政府要先擬定政策計畫，提出需求，成立聯盟目的，讓民間企業力量和政府需求有效結合，落實智慧城市建設；政府推出政策，廠商負責把系統做出來，過程需要不斷溝通。
成為產業鏈 廠商指有困難
談到推動阻礙，金際遠坦言，把廠商兜在一起，串成產業鏈是比較困難的事情，畢竟個別廠商有自己的想法，但透過聯盟，讓廠商間有共同討論空間，凝聚共識後和政府一起合作。
市長朱立倫表示，在物聯網時代，資通訊科技產業將主導全世界智慧城市建設，提供民眾全方位服務。新北市多次獲得全球智慧城市競賽Top7榮耀，境內二十五萬家企業及兩萬餘家工廠，成為發展智慧城市最重要的優勢。
經發局長施威全強調，以往各家廠商單打獨鬥，雖擁有精進技術，但缺乏資源整合，新北市智慧城市產業聯盟成立後，串聯境內智慧產業及工業資源，廠商互相交流，研發商業模式，創造讓企業發揮的實驗場域，鼓勵產業轉型。
會場展出新北智慧產業初步成果，廠商與衛生局合作推出健康照護機，把健保卡插入機器，就能檢測心跳、血壓，將相關數據傳送至雲端儲存，分析應用，方便醫療人員精準掌握病情。
此外，互聯網販售機透過手機掃描票券的QR code，輸入序號即能獲得商品，可與商圈、賣場、車站合作，提供停車費繳納或消費優惠。
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