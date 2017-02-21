〈台北都會〉禁運宰第4天 超市雞肉折扣減

2017-02-21

〔記者聶瑋齡／台北報導〕農委會祭出家禽禁運宰七天措施，昨邁入第四天，傳統市場休市，記者昨至超級市場發現，五百公克土雞零售價介於一四五至一七五元間，業者表示並未漲價，但以往會推出廿元折扣的雞腿肉，如今僅打出十元折扣。不過，受去年連續風災影響，香蕉價格大漲！Ａ級屏東北蕉三入要價八十元，單賣的香蕉零售價廿五元，民眾紛紛表示太貴、不敢買。

香蕉大漲 3入要價80元

據了解，傳統市場攤商大部分賣完就會休市，有餐廳則是以冷凍雞肉替代，燒臘店業者表示賣完就停賣。士東市場自治會會長許桂招說，現在「沒有雞賣，賣雞肉都休市」，饒河街夜市攤商也表示，斷貨就休市。

南門市場自治會會長王銓國表示，因客人比較少，對雞的需求不是很大，但坦言白肉雞有漲一點。記者昨晚至超級市場，發現約五百公克土雞肉零售價介於一四五至一七五元間，業者表示並未漲價，但以往雞腿肉會打廿元折扣，如今約降十元。

外傳電宰白肉雞漲五元，台北市市場處公有零售市場科股長簡麗淑表示，現了解白肉雞價格與平時一樣，至於媒體報導電宰雞漲五元，中央會再稽查；政府現在要做的是穩定物價，不讓攤商隨意哄抬物價。

另外，受風災影響，台北農產公司十九日香蕉每公斤平均批發價一○九元，目前超市Ａ級屏東北蕉三入要價八十元，單賣的香蕉零售價廿五元，民眾紛紛表示太貴、不敢買。台北市民江先生表示，現在香蕉價格太貴，不會買，會以別的水果替代；超市業者也說，之前香蕉一根才十八元，現在竟要廿五元，漲很多。