〈台北都會〉張榮味掌優勢 北農人事案 市府擺爛至6月

2017-02-21

〔記者郭安家、聶瑋齡／台北報導〕台北農產運銷公司董事長改選案延宕，據了解，北市府已「擺爛到底」，將等到六月董監事任期屆滿才要改選，至今沒有對策，而內定董事長林秋慧也恐至六月「階段性任務結束」。

六月改選 市府可能再輸

全國農會會員代表選舉週日出爐，有民進黨市議員指出，市長柯文哲日前已玩壞人事案，如今前雲林縣長張榮味系統大勝，依然掌握農會樁腳，六月北農改選，農委會及北市府可能再輸！

韓國瑜︰別太想用政治力影響

至於北農公司總經理韓國瑜雖於日前表達請辭，依法需經董事會通過；但北農公司昨指出，三月廿九日將召開董事會，目前未接獲消息，當天要討論韓辭職案。韓國瑜昨受訪時還談到農會選舉，指過去一百年來，農民跟農會情感很深，有時不是剎那間政治勢力影響，農民知道怎麼選出代表，不要太想用政治勢力去影響，農民回歸到農民。

農會人士指出，全國有三○八個農會，約占北農廿四％股權，占五、六席，國民黨政府時期，農委會以往與張榮味派配合，透過農會間換股、收購股權方式，將北農董事當作籌碼、安插人事，其他縣市農會代表輪流當董事，也造就張派掌握北農公司十一、十二席董事席次；「都講好了，除了中華民國農會總幹事張永成一直擔任北農董事，幾乎沒人會連任董事。」

新系市議員許淑華則說，北農公司董監事任期將於六月卅日到期，但張派仍於上週日全國農會選舉取得優勢，在既有體制運作下，有機會掌握北農未來人事主導權。但北農人事案前幾局已被柯文哲玩壞，農委會及市府被張派人馬打得臉腫，柯對張榮味仍「保有空間」，北農官股六月有可能會輸！

另有市府幕僚透露，市府最壞打算今年六月等北農公司董事任期屆滿，才召開股東大會改選；柯市長去年九月梅姬颱風夜拔掉北農公司前董事長許長仁，由林秋慧擔任去年九月至今年六月的過渡時期內定董事長，但如今人事案被張榮味系統把持，六月以後，林也恐將「階段性任務結束」。

市府︰要求專業經理人管理

北市府發言人劉奕霆表示，市長多次指出，農產公司存在的目的是要提供品質、價錢合理的農產品，將來要求專業經理人管理和專業化發展。

另一方面，國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室昨成立，農會系統的國民黨中常委蕭景田、前雲林縣長張榮味之子張鎔麒也加入團隊；巧的是，郝龍斌過去曾透露，二○一八目標是國民黨奪回北市長寶座。