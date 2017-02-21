〈台北都會〉早午餐店拒聘男性 開罰15萬

2017-02-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕一名男性求職者至新北板橋知名餐飲店雅米早午餐應徵服務員，該店以「我們不請男生」為由回絕，勞工局派男性同仁電話測試，同樣遭拒，認定求職條件有性別限制，明顯違反性別工作平等法第七條規定，開罰十五萬元。店家不做任何回應。

去年九月，一位男性求職者打電話到板橋雅米早午餐應徵服務員，該店聽到是男性，隨即回應「我們不請男生」，求職者認為遭性別歧視，向新北市勞工局提出申訴。勞工局受理後，由承辦人員喬裝求職者，對雅米實施電話測試，店員當下拒絕男性應徵。

負責人接受訪談時表示，外場要穿裙裝，為了統一服裝，所以只請女生，並強調店裡只缺一位外場人員，外場要穿裙裝制服，才會直接回覆不請男生，避免求職者白跑一趟。

記者致電雅米早午餐，店員表示店長不在，稍晚員工轉述，「目前不做任何回應」。

新北市就業歧視評議委員會審議時認為，雅米早午餐店以服務員須穿裙裝制服為由，拒絕男性求職者應徵申請，但求職者的性別與能否勝任服務員的工作無關，該店以性別因素對求職者產生差別待遇，違反性別工作平等法第七條規定。

勞工局就業安全科長陳兆年指出，依性別工作平等法規定，雇主對求職者或受僱者的招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向有差別待遇，違者可處三十萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰。考量雅米早午餐店資本額規模小，依行政罰法酌予減罰二分之一、裁罰十五萬元，去年底完成繳納。

據統計，新北市一○五年共受理七十六件申訴案，其中十四件認定違反性別工作平等法，分析違規態樣，有五件因員工懷孕遭資遣或解僱，六件是發生職場性騷擾時、雇主未立即採取有效補救措施，一件為招募時有性別限制，另兩件是雇主未依法給予育嬰假留職停薪等。

不具名的手機店店長私下透露，該公司男性員工眾多，希望新進人員以女性為優先，礙於法令規定，不能因特定性別拒絕應徵，只能請求職者等候通知，再以其他理由不錄用。