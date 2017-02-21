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〈北部〉歡樂宜蘭年街景佈置 展延到228

2017-02-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕冬山鄉公所今年承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會將在四月一日登場，決定把歡樂宜蘭年造型花燈、稻草公雞等街景佈置，延後到廿八日後再拆除。鄉長謝燦輝表示，歡迎鄉親把握最後一週，來到冬山欣賞美麗的景致。

「二○一七歡樂宜蘭年」今年首度移師冬山鄉舉辦，街景佈置以「吉雞主燈」為主，象徵雞年大家一起來「起家」，在冬山老街及火車站等鄉內主要街道佈置裝飾，手繪燈籠牆、光之隧道都成為亮點，吸引許多攝影愛好者來拍攝夜景。

歡樂宜蘭年活動結束後，依慣例會在元宵節後就拆除街景佈置，冬山鄉公所今年決定延後拆除時間，一直保留到廿八日；鄉長謝燦輝說，綠色博覽會今年移師冬山河生態綠舟舉辦，將在四月一日到五月十四日展開，為了串連歡樂宜蘭年與綠色博覽會兩場大型活動，讓街景佈置不要出現太長的空窗期，因此決定延後拆除。

謝燦輝表示，歡樂宜蘭年在冬山舉辦受到鄉親肯定，明年會爭取在冬山續辦，以今年的經驗呈現更熟練、更有巧思的面向，今年因為燈飾佈置，冬山鄉晚上猶如不夜城，讓許多人晚上來夜拍，歡迎鄉親把握最後一週時間，到冬山欣賞美麗夜景。

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  • 冬山鄉公所今年承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會，決定將宜蘭年造型佈置延伸到2月28日後再拆除。（記者簡惠茹攝）

    冬山鄉公所今年承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會，決定將宜蘭年造型佈置延伸到2月28日後再拆除。（記者簡惠茹攝）

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