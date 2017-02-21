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〈北部〉金門619砲戰老兵 老照片尋同袍

2017-02-21

盼親手交付遲來的榮民證

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「被遺忘的戰爭」金門六一九砲戰，花蓮共有一百四十一名士兵參戰，戰後各自復員，直到二年前才被政府納入退撫照顧，花蓮老兵陳振光及蘇玉山，已手持老照片尋訪到了廿二名老戰友，其餘老兵還在尋覓中，盼能在有生之年找回昔日浴血同生的一九九梯次盟友，親手交付遲來的榮民證。

現年八十歲的老兵蘇玉山回憶，五十七年前的六月十九日，中國共軍砲火齊發，十七萬枚砲彈直朝金門轟炸，火力僅次於古寧頭與八二三戰役，造成不少花蓮子弟兵負傷。

「想到還是會流淚！」他說，雖然事隔逾半世紀，但只要一想起當時的景象，迄今仍讓他歷歷在目，更感嘆這段被遺忘的歷史，鮮少有人重視，戰亡及存活的役男，後來雖各自復員返鄉，但也未受到政府任何照顧。

他強調，歷經同袍多年奔走爭取，一○四年政府終於將當年駐紮金門的陸軍一九九梯次義務兵的倖存者，納入退輔條例輔導對象，比照榮民享有公費就養，但同袍們卻已各奔東西、生死未卜，對於這遲來的好消息，雖欣慰但也成為另一個難題。

蘇玉山於是與老兵陳振光兩人，不斷拿著戰勝後的唯一合照，到處尋訪花蓮一百四十一名同梯老戰友，目前已順利幫助廿二名老兵確認身分，申請獲頒榮民證書。

其餘老兵則因搬遷、凋零及個資問題，迄今依舊失聯，但蘇玉山等人不願放棄，盼讓這群被遺漏的失聯戰友，也能享有榮民待遇，並希望透過媒體報導協尋，表示若有認識照片中的後代家人，能夠主動與陳振光0974015812、蘇玉山0933483713或國防部聯絡，盡快取得榮民身分。

八二三砲戰後，金門在四十九年六月又遭到中國共軍猛烈攻擊，史稱六一九砲戰，立法院會於一○四年三讀通過「國軍退除役官兵輔導條例第二及三條修正案」，將曾參與六一九砲戰的金馬自衛隊隊員，納入退輔條例輔導對象，將可享有公費就養，未就養者三節慰問金、急難救助與榮民榮眷健保等各項福利措施。

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  • 現年八十歲的老兵蘇玉山（前排左一）迄今仍拿著戰勝後的唯一照片，尋覓昔日戰友。（記者王峻祺翻攝）

    現年八十歲的老兵蘇玉山（前排左一）迄今仍拿著戰勝後的唯一照片，尋覓昔日戰友。（記者王峻祺翻攝）

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