〈北部〉內城長者健康管理 舉手環免費送

2017-02-21

也可減少老人走失

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉內城社區及台灣紫社公益創新協會昨簽屬合作備忘錄，由協會提供「舉手環」平台，並發送兩百條含QRcode的手環，建置App協助記錄社區長者個人基本資料，以及血糖、血壓脈搏等健康資訊，方便子女管理長輩健康也能避免走失，內城社區是宜縣第一個推行點。

「舉手環」索取資格不限失智老人，只要社區長輩都可以拿，長輩手上掛上QRcode的手環，志工幫忙在雲端輸入姓名、家屬連絡電話、血糖、血壓及特殊疾病等資料，只要用手機App掃描手環上的QRcode，就能管控長輩健康。

如果長者走失，民眾或警察也可透過手機掃描QRcode，找到家屬的連絡資訊，目前大台北、基隆及屏東等地，都有社區據點使用。

台灣紫社公益創新協會理事長張菁芬說，民眾掃描QRcode後，只能看到長輩姓名及家屬連絡電話，其它健康資訊則是由家屬在App申請帳號，掃描才會看到，子女也可以選擇不留自身電話，而是留下里長、社區的電話當緊急連絡用，不會有個資外洩問題。

「子女應更關心長輩！」張菁芬指出，手環會有遺失及弄丟的問題，但這也顯示長輩變得容易健忘，子女應更關心提供更好照顧，未來如果內城社區推行順利，將推廣至宜蘭縣其它社區據點試辦。

宜蘭縣政府也提供民眾預防迷失手鍊、幸福Q一下關懷布標等物件，讓失智、表達障礙的長輩，找到回家的路，迄今手鍊已發出一千八百多條，布標則已有一百四十一名長輩在使用。縣府社會處表示，手鍊與布標都採主動發送方式，縣民只要有需求，可向縣政府或各地鄉鎮市公所申請即可。