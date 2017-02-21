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〈北部〉花蓮區漁會選舉 參選人數破紀錄

2017-02-21

會員代表44人登記 搶27席

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮區漁會三月十八日基層改選，今年將設十三處投開票所，會員代表應選廿七席，登記參選四十四人，與四年前每個選區幾乎同額競選的情況相比，今年參選人數打破往年紀錄，目前花蓮區漁會總幹事已有現任漁會秘書李凱明及理事林俊吉完成遴聘登記。

李凱明獲前總幹事王鐙億全力相挺，將力抗現任理事長簡光臺支持的林俊吉，由於漁會目前選情程度被外界認為較農會更為激烈，「賄聲賄影」傳聞也引起檢警調高度重視，將以點線面方式，全面展開選舉查察工作，深入蒐集相關情資。

花蓮區漁會公布選舉人數統計，今年全縣漁會會員投票人數共有三千九百零六人，會員代表登記參選人數則是突破往年紀錄，四十四人將爭取廿七席，其中登記人數最多的第五選區「美侖地區」，應選四席就有六人登記參選。

總幹事遴聘 李凱明、林俊吉競爭

今年參與漁會總幹事遴聘的林俊吉長子林家賢，也投入參選行列，有意角逐會員代表，讓其他同區參選人備感競爭壓力；另競爭激烈的區域，還有第八選區「吉安」，應選席次僅有兩席，卻有五人完成參選登記；第一選區秀林鄉應選三席，也有五人完成登記；第二選區順安選區，則是應選三席登記三席，是唯一出現同額競選的選區。

其中往年幾乎都是同額競選的漁會小組長，今年也出現激烈競爭，應選十三席，已有卅一人登記參選，其中屬於第七選區的花蓮市區小組長只選一席，四人完成登記。

林俊吉強調，十一年漁民代表、八年理事資歷，因獲現任多名理事及會員代表支持，當選後將活化漁會「觀光產業」，並盼能召募更多青年漁民，投入發展漁業觀光，為漁會開創新契機。

李凱明說，自基層做起，已在漁會服務廿二年，曾任推廣股長及秘書職務，希望未來能有機會再將累積經驗奉獻給漁會，繼續陪伴廣大漁民，讓花蓮漁業穩定向前行。

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  • 花蓮區漁會三月十八日基層改選，今年會員代表應選二十七席，登記參選四十四人，與四年前每個選區幾乎同額競選的情況相比，今年參選人數打破往年紀錄。（記者王峻祺攝）

    花蓮區漁會三月十八日基層改選，今年會員代表應選二十七席，登記參選四十四人，與四年前每個選區幾乎同額競選的情況相比，今年參選人數打破往年紀錄。（記者王峻祺攝）

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