〈北部〉竹市南寮浮覆地 親子公園動工
2017-02-21
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市頭前溪南寮浮覆地閒置三年多，市府規劃觀光休憩園區，將打造親子運動公園，第一期工程昨天動土。市長林智堅說，未來還會向教育部爭取近五千萬元經費，施做足球場、槌球場及籃球場等，且規劃停車場和道路，結合新竹漁人碼頭。
林智堅說，南寮漁港是新竹市必遊景點，市府投入超過八點五億元經費建設南寮地區，過去兩年， 已投入二點二億元進行國際風箏賽場一期、二期及漁港疏浚等工程，「新竹漁人碼頭計畫」將再向中央爭取四億元，希望成為繼淡水漁人碼頭後，北台灣最具亮點與魅力的觀光漁港。
林智堅說，頭前溪浮覆地在台六十八線榮濱段通車後，是遊客來到南寮地區的重要入口，基地面積六萬八千平方公尺，自一百零三年向國有財產署無償撥用後，已閒置三年，市府爭取補助，要打造親子運動公園。
昨天動土的第一期工程，由交通部觀光局補助三千三百卅八萬元，將進行景觀綠化、整地排水、公廁及照明等，年底就可完工，第二期工程會向教育部體育署爭取補助，設置汽車停車場、足球場、槌球場、籃球場、跨榮濱路自行車鋼橋等設施，預計明年暑假啟用，將新竹市頭前溪自行車道與十七公里海岸自行車道串連起來。
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