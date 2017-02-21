〈北部〉校園設電梯無下文 苗縣府挨批「有障礙」
建國國中無障礙不足 致學生受傷
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國國中遭投訴校內無障礙電梯設置只聞樓梯響，近來甚至傳出有學生因無障礙設施不足而受傷，去年縣府曾允諾協助校園環境改善工程，但無障礙設施卻毫無動靜，引發家長不滿。苗縣府教育處說明，電梯經費九成由教育部補助，且經費已到位，而發包工程是由學校主導，已流標三次。
苗縣府：經費已到位 但流標3次
建國國中無障礙電梯設置總經費約兩百七十萬元，預計興建一部四層樓高。建國國中校長張慶應說，去年十月辦理規劃設計案，隨後進行招標，一切依時程進行，沒有延遲，但至今流標三次。
張慶應表示，廿年前學校就有無障礙電梯需求，當時卻跟許多學校一樣沒有無障礙設施概念，近年考量營造人本友善通行空間，向縣府呈報需求，廠商不投標原因需進一步了解。
業者直言 公家單位工程沒利潤
業者指出，一部無障礙電梯通常七十幾萬元，不包含其它工程及周邊設置等費用，因需考量校舍老舊與否，及鋼構等狀況進行調整，並視情況增設升降空間。部分業者直言，通常不願意承包公家單位工程，主要是沒利潤。
校方：行動不便師生 安排在1樓上課
張慶應說，沒有學生因無障礙設施而受傷，但近來有班級位在樓上的學生受傷，不方便行走，與師生討論，將全班對調至一樓。強調校內就算只有一位學生有需求，仍須設置無障礙電梯等設施，現階段只要有不方便上、下樓的師生，都會安排在一樓上課。
苗縣府教育處國民教育科長鄭芳渝表示，每年都會協助統計縣內各校無障礙設施增設、改善需求，協助向教育部申請經費，九成會由教育部補助，一成為縣府自籌款。建國國中無障礙電梯設施是去年核准。
鄭芳渝說，發包工程是學校辦理，縣府只是幫忙公告，由於已流標三次，如發包再不順，會跟學校一起檢討預算書等狀況，再視情形調整經費等內容，做通盤檢討。
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