〈北部〉桃園4棒壘球場新建 今年完工

2017-02-21

〔記者陳昀／桃園報導〕擔任桃園市體育會棒球委員會主委的市議員謝彰文統計，全市目前有八十七支棒球隊，但只有八座球場，相關設施不足；市長鄭文燦昨天表示，今年已啟動平鎮棒球場的重建工程，另外新建四座棒、壘球場今年將陸續完工，還有兩座舊球場也更新設施。

2座舊球場將翻修

謝彰文指出，桃園市是棒球大市，國小、國中、高中三級球隊在國內外競賽的戰績輝煌，反觀台北市五十七隊有十五座球場，新北市四十九隊更有十七座球場，桃園市八十七隊卻只有八座球場，明顯不足。

鄭文燦說，市府今年規劃投入一億四千萬元，全面整修、更新平鎮棒球場的設施及旁邊的射箭場；市府體育局長夏金興表示，平鎮棒球場的整修工程預計三月發包、約一年完工。

夏金興指出，新屋區慢速壘球場預計三月底完工，八德、觀音、楊梅慢速壘球場預計四月底完工，觀音大潭的舊有棒壘球場已更新球場設施，龜山區復育後的環保用地也將更新設施。

他說，為了推動三級棒球與大專棒球的銜接，市府今年與開南大學合作，四月底將舉辦首屆「桃竹苗明日之星」青棒錦標賽，開放高中職的棒球隊競逐，推展桃園市的棒球風氣。

謝彰文認為，市府除了持續推展棒球設施的更新及相關訓練外，也應推廣社區棒球，將桃園的棒球風氣推廣到各年齡層、各社區。