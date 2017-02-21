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〈北部〉成軍13年 開南棒球隊大專盃奪首冠

2017-02-21

完投140球 投手吳俊杰獲功勞獎

〔記者陳昀／桃園報導〕已成軍十三年的開南大學棒球隊，今年在全國大專校院棒球錦標賽（ＵＢＬ）決賽，憑著投手吳俊杰九局完投一百四十球、演出再見三振，最後以六比二擊敗強敵文化大學，拿下首次冠軍，昨天全隊接受市長鄭文燦表揚；在個人獎項部分，總教練郭李建夫獲得教練獎，投手吳俊杰、廖乙忠分別獲得功勞獎與投手獎。

郭李建夫表示，開南大學棒球隊成軍十三年，多次與大專聯賽的冠軍獎盃擦身而過，今年終於揚眉吐氣，致勝關鍵是對上國立體大的複賽，當時第九局還輸三分，所幸岳東華在關鍵時刻擊出三分砲，才順利挺進決賽，吳俊杰在決賽時完投一百四十球，獲「功勞獎」實至名歸。

郭李建夫說，他對球員的品格與球技都非常要求，有幾名隊員已入選經典賽名單及世大運培訓名單，開南棒球隊會繼續努力、培育更多棒球好手，朝二連霸、三連霸邁進。

鄭文燦指出，開南大學棒球隊今年在ＵＢＬ奪下首次冠軍，還拿下教練獎、功勞獎及投手獎三項個人獎項，非常難得，市府會持續改善各項運動設施，擴大三級棒運及大專院校棒球隊的訓練銜接，將桃園打造成棒球城市。

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  • 開南大學棒球隊首次在UBL奪冠，昨天全隊到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

    開南大學棒球隊首次在UBL奪冠，昨天全隊到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

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