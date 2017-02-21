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〈北部〉家族碾米生財 百年米輪見證歷史

2017-02-21

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區三坑里二段潭駁坎旁的「百年米輪」，是當地三大家族之一的曾家早年用來碾米生財的工具，米輪碾好的白米直接從一旁的碼頭上船外運，見證當地因大漢溪興盛又沒落的歷史。

龍潭區公所專員徐榮俊表示，三坑里的永福路底昔日是大漢溪河道，清朝末年到日治時期因河運發達，有碼頭的三坑地區很快就繁榮發展，當年日本需要大量的蔗糖，要求三坑地區農民大量栽種甘蔗，製成糖後從碼頭上船運到日本。

徐榮俊說，民國十年前後，日本人規劃興建桃園大圳，在大漢溪上游引水進入水圳，大漢溪的水位因此下降，造成三坑地區的舊河道變遷，喪失船運功能而迅速沒落。

三坑地區當時有三大家族，分別是周家、王家與曾家，各家族都有專屬的米輪，「三坑米輪」是曾家人碾米的工具；三坑里長黃勝松說，曾家人丁興旺，經常用米輪碾米供應給家族成員，米輪也外借給鄰居使用，曾家還搭建寮子遮風擋雨，碾米時不用淋雨，也確保米的品質。

百年米輪見證了龍潭的人文歷史，民國四十五年開始，三坑地區另有一波興盛時期，黃勝松說，當年為了興建石門水庫，數以千計的工人湧入三坑地區，讓地方非常熱鬧，直到石門水庫完工、工人撤離，三坑地區又迅速面臨第二次的沒落。

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