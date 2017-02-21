〈北部〉三坑米輪改建 水泥變洗石子挨批
2017-02-21
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區公所去年底整修三坑里二段潭駁坎旁的自行車休息區，改善涼亭、鋪面等工程，也把原本是水泥、石塊材質的「三坑米輪」改建為洗石子的材質，引來地方民眾批評「喪失原貌」；三坑里里長黃勝松解釋，米輪的原貌早已不在，不得已才用洗石子重製米輪的外觀，希望讓更多民眾認識早年的農業文化。
里長︰整修多次 原貌早不在
「三坑米輪」是早年用來碾米的石輪，黃勝松說，米輪的直徑約六十公分，以前的農民會將脫殼的糙米放入石輪下，再牽牛推著與石輪軸心連動的棍棒，緩緩轉動石輪，讓糙米的胚芽分離後成為白米。
他表示，「三坑米輪」已存在百年，因為碾米的需求不再，米輪才停用多年，經風吹日曬毀壞，成了數塊水泥與石塊以及支撐的鐵鑄中軸，民國八十六年後，地方人士與當時的縣府數次整修米輪，用水泥加固鐵鑄中軸與破損的石輪，米輪舊貌已不復存在。
去年底，龍潭區公所以水資源回收中心的回饋金五十餘萬元，再度整修「三坑米輪」，並整建涼亭、改善鋪面等，也搶修永福路的下坡坍方處，用洗石子材質重製的「三坑米輪」，雖然保留了鐵鑄中軸，但米輪只有外型、無法轉動，又與鋪面同高，引來「珍貴的米輪遺跡竟變成這樣，讓人很無言」等負面批評。
盼讓民眾認識早年農業文化
黃勝松說，米輪的原貌早就不見了，東補西補仍會風化損壞，所以才用不易受損的洗石子材質來完整呈現米輪的外觀，一旁也增設說明標示牌，希望成為民眾認識早年農業文化的生活教材。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
全國首座綠建築柴油車檢測站 龜山揭牌
位於龜山區華亞科技園區內的「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」昨天揭牌，預計今年上半年啟用，一年可檢測七千五百輛柴油車，有別於中壢檢測站的傳統檢…
網友回應
熱門新聞
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 中鋼Q2盤價 每噸將漲逾千元
- 層峰藝術 精采傳承
- 雲林再添三雞場染禽 新竹檢警追查棄死雞
- 黃子佼唱RAP 怕唱成數來寶
- 威力彩頭獎連2摃
- 《自由廣場》談故宮南院的管理
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 彭斯：川普盼北約各國年底前增防衛經費
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 〈Nene的異想花園〉如果
- 靠行友力被牽連 司機盼政府專案處理給生路
- 北市動物園迎賓紅鶴暫不見客
- 合演空拋灌籃 魏、杜另類和解
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 美F22部署澳洲 劍指中國
- 「亮」出「破」擊砲 紅白獅握手言和
- 八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
- 台古教頭有默契 都想闖首輪
- 日電玩太空戰士 獲金氏紀錄
- 拍扁麵包師指A錢 乾姊控誹謗
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 多空不明 歐股盤勢膠著
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 台幣貶0.8分 創近1週新低
- 大山象樂食藝 養生功夫菜
- 花東鐵路雙軌化可行性研究 國發會通過
- 國產今年獲利估逾30億
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 黃明志MV拍到火大 不爽小A辣受歧視
- 為川普辯護 辛巴威獨裁者：給他一個機會
- 紀錄片影展 張贊波來台座談
- 《自由廣場》川普制約中國霸權
- 長照法人草案 結餘需做培訓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉三坑米輪改建 水泥變洗石子挨批
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分