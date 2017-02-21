〈北部〉三坑米輪改建 水泥變洗石子挨批

2017-02-21

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區公所去年底整修三坑里二段潭駁坎旁的自行車休息區，改善涼亭、鋪面等工程，也把原本是水泥、石塊材質的「三坑米輪」改建為洗石子的材質，引來地方民眾批評「喪失原貌」；三坑里里長黃勝松解釋，米輪的原貌早已不在，不得已才用洗石子重製米輪的外觀，希望讓更多民眾認識早年的農業文化。

里長︰整修多次 原貌早不在

「三坑米輪」是早年用來碾米的石輪，黃勝松說，米輪的直徑約六十公分，以前的農民會將脫殼的糙米放入石輪下，再牽牛推著與石輪軸心連動的棍棒，緩緩轉動石輪，讓糙米的胚芽分離後成為白米。

他表示，「三坑米輪」已存在百年，因為碾米的需求不再，米輪才停用多年，經風吹日曬毀壞，成了數塊水泥與石塊以及支撐的鐵鑄中軸，民國八十六年後，地方人士與當時的縣府數次整修米輪，用水泥加固鐵鑄中軸與破損的石輪，米輪舊貌已不復存在。

去年底，龍潭區公所以水資源回收中心的回饋金五十餘萬元，再度整修「三坑米輪」，並整建涼亭、改善鋪面等，也搶修永福路的下坡坍方處，用洗石子材質重製的「三坑米輪」，雖然保留了鐵鑄中軸，但米輪只有外型、無法轉動，又與鋪面同高，引來「珍貴的米輪遺跡竟變成這樣，讓人很無言」等負面批評。

盼讓民眾認識早年農業文化

黃勝松說，米輪的原貌早就不見了，東補西補仍會風化損壞，所以才用不易受損的洗石子材質來完整呈現米輪的外觀，一旁也增設說明標示牌，希望成為民眾認識早年農業文化的生活教材。