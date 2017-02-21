| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足

2017-02-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣寄養童六十七人、寄養家庭五十二戶，多數服務年資超過十五年，花蓮家扶中心預估五年後，將有六到八戶家庭退休，但每年通過審核及職前訓練的新家庭卻僅有一、二戶，擔憂未來寄養家庭戶數恐不足。

花蓮家扶中心今年為五十二戶寄養家庭頒發年度服務證書，肯定寄養家庭的付出，其中三戶家庭服務年資達廿年以上，十五年以上家庭也有四戶，十年以上更達四分之三，卅三年來，服務人次上千人。

花蓮家扶中心主任陳清輝說，寄養家庭是不幸孩子最堅強的堡壘，因孩子皆有不同特質及問題，寄養父母總是用愛心、耐心陪伴照顧，為讓寄養父母能夠不斷充電，年初還特別花心思規劃，安排在職訓練課程。

他強調，花蓮許多寄養家庭服務年資因超過十五年，寄養爸媽陸續屆齡退休，寄養家庭戶數明顯不足，盼政府能考量生活水平及物價因素，調高寄養服務費用，讓孩子獲得更好照顧。

花蓮縣政府社會處婦幼科督導于自強說，在經費允許下，也會持續給予最大支持，並進行更多召募活動，邀請家庭加入寄養行列，共同關心處於社會逆境中的兒少們。

其中擔任寄養家庭長達十五年的邱玉英，除有四名親生兒女外，另陸續協助帶養廿二名孩子，雖曾感到無力，但只要看到帶養過的子女健康長大並有穩定生活後，就會燃起動力，繼續讓這群不幸的孩子重新感受家的溫暖，並呼籲社會各界「打開家門，讓愛住進來」，幫助他們撐起遮擋暴風雨的傘。

廣告
  • 花蓮家扶中心為52戶寄養家庭頒發年度服務證書，肯定寄養家庭的付出，其中3戶家庭服務年資更高達20年以上。（記者王峻祺攝）

    花蓮家扶中心為52戶寄養家庭頒發年度服務證書，肯定寄養家庭的付出，其中3戶家庭服務年資更高達20年以上。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜

館方：有標示13歲以下家長陪讀知名料理漫畫「食戟之靈」在冬山鄉立圖書館也能借得到，但第四集出現女生洗澡露半球畫面與腥羶言語，遭網友批評不適合…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：〈北部〉新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.