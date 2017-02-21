〈北部〉新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足
2017-02-21
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣寄養童六十七人、寄養家庭五十二戶，多數服務年資超過十五年，花蓮家扶中心預估五年後，將有六到八戶家庭退休，但每年通過審核及職前訓練的新家庭卻僅有一、二戶，擔憂未來寄養家庭戶數恐不足。
花蓮家扶中心今年為五十二戶寄養家庭頒發年度服務證書，肯定寄養家庭的付出，其中三戶家庭服務年資達廿年以上，十五年以上家庭也有四戶，十年以上更達四分之三，卅三年來，服務人次上千人。
花蓮家扶中心主任陳清輝說，寄養家庭是不幸孩子最堅強的堡壘，因孩子皆有不同特質及問題，寄養父母總是用愛心、耐心陪伴照顧，為讓寄養父母能夠不斷充電，年初還特別花心思規劃，安排在職訓練課程。
他強調，花蓮許多寄養家庭服務年資因超過十五年，寄養爸媽陸續屆齡退休，寄養家庭戶數明顯不足，盼政府能考量生活水平及物價因素，調高寄養服務費用，讓孩子獲得更好照顧。
花蓮縣政府社會處婦幼科督導于自強說，在經費允許下，也會持續給予最大支持，並進行更多召募活動，邀請家庭加入寄養行列，共同關心處於社會逆境中的兒少們。
其中擔任寄養家庭長達十五年的邱玉英，除有四名親生兒女外，另陸續協助帶養廿二名孩子，雖曾感到無力，但只要看到帶養過的子女健康長大並有穩定生活後，就會燃起動力，繼續讓這群不幸的孩子重新感受家的溫暖，並呼籲社會各界「打開家門，讓愛住進來」，幫助他們撐起遮擋暴風雨的傘。
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