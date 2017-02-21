〈北部〉冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜
館方：有標示13歲以下家長陪讀
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕知名料理漫畫「食戟之靈」在冬山鄉立圖書館也能借得到，但第四集出現女生洗澡露半球畫面與腥羶言語，遭網友批評不適合放在青少年閱覽區讓國小生觀看；冬山鄉立圖書館表示，有標示十三歲以下不宜借閱，需家長陪同閱讀。網友正反意見兩極，有人說，哆啦A夢的大雄還不是常偷看靜香洗澡，就沒引起反彈。
家長會長協會：應把關 做好分類
宜縣家長會長協會理事長鄭萬富表示，圖書館的書籍應該像電影分級一樣做好分類，就算原本書籍可能是編成普遍級，一旦發現內容有兒童不宜的情況，就應該做好把關。
「食戟之靈」漫畫書描述主角到料理學校奮鬥的過程，由於第四集出現女性洗澡露半球畫面，雖然沒有露點，但是言語較為露骨，例如「請你溫暖我吧」，「把我當玩具一樣對待」等言語；冬山鄉立圖書館青少年閱覽區提供借閱，被網友質疑不適合國小學生借閱，且全縣公立圖書館只有在冬山可以借閱，有檢討的必要。
支持者：不應否定激勵人心情節
網友在網路留言後，底下回覆留言聲浪卻是一片倒，多數網友認為只是部分裸露，不應該否定漫畫整體故事激勵人心的情節；有網友說，這部漫畫很勵志是本好書，建議看完全部內容再做評論，不要帶有主觀意識，這些暴露的手法，其實就只是像電影、新聞、廣告，隨處可見內衣畫面廣告等級而已，連格雷的五十道陰影預告片也一直在播，現在是資訊爆炸的年代，與其一味禁止，不如趁機教導正確觀念，例如尊重異性。
但也有人認為不適合放在公立圖書館，有網友指出，在圖書館借閱不太恰當，重點是還給小朋友借？應該要區分年齡，如果是高中以上青少年應該無須干涉，如果才是國小，而且又是公立圖書館，應該要做好把關。
冬山鄉立圖書館長李碧娥說，教育部鼓勵公立圖書館要注意每個年齡層適合閱覽的圖書，從兒童、青少年、樂齡書籍都會照顧到，圖書館去年買了食戟之靈，這是知名日本漫畫家著作的料理漫畫，內容勵志又正向，適合青少年觀看，借閱率相當高。
她指出，雖然網路書店標示為普遍級，但是圖書館把它分類到青少年閱覽區，並特別標示十三歲以下孩子需要父母陪同閱讀，漫畫出現少數比較暴露畫面，也可以作為性別機會教育。
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