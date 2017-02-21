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〈北部〉商城變住商大樓 竹北人抗議

2017-02-21

〔記者黃美珠／竹北報導〕豐邑建設計劃在新竹縣竹北市「大學段五二○地號」，興建住商辦混合的商業大樓，反對的市民組成自救會，主張豐邑應按原建照蓋純商城，若想變更蓋混合商業大樓，就應重新申請土地使用分區變更，否則一切不合法。

豐邑：鄉親建議將供環評參考

豐邑建設強調，建照仍在合法期間內，有權依法提案變更，且遵照政府的相關法令辦理。鄉親反映的不滿、建議，都會列入記錄，收集後供環評委員們參考。

自救會成員說，不反商，但豐邑建設所蓋的大樓「浩瀚一品」，前年才因開挖地下室未按圖施工發生崩塌，嚴重波及一旁道路、影響交通，也威脅其他周邊建物穩定性。這棟位在豐邑新竹喜來登大飯店北側，被稱為豐邑百貨的「未來商城」，建商依舊是「浩瀚一品」的興建團隊。

原13層商城 變更成35層住商混合

自救會發言人王怡然說，原來建案限制只能做百貨商城，地上物 十三層，但是豐邑建設提案變更後卻要變成卅五層的超高住、商、辦混合大樓。

目前該提案已有條件獲縣府都市設計審議委員會通過，一旦過關，這棟建物將帶入四百六十多戶住宅。除衝擊周邊交通，該區孩子的就學也將更困難！

居民憂開挖塌陷 衝擊交通

自救會成員張先生說，豐邑在民國九十六年底取得建照後，次年就在這個基地上開挖地下室約七、八公尺深，九十八年停工後現場沒有適當維護管理，積水、孳生蚊蟲，還造成緊鄰的道路局部塌陷，他們住的社區地下室也出現龜裂。如果本案變更設計成功，用舊的建照蓋新的建物，他們很可能成為下一個「浩瀚一品」的受害者。

豐邑建設昨天召開送件環評前的地方公開說明會，自救會成員到場拉白布條抗議。豐邑建設表示，對於浩瀚一品過去發生過的憾事深自檢討，所以這次開挖的工法跟浩瀚一品不會一樣，會用更負責的態度督導施作。

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  • 豐邑建設計畫將原13樓百貨商城變更為35層樓的住商辦混合大樓，引發抗議。（記者黃美珠攝）

    豐邑建設計畫將原13樓百貨商城變更為35層樓的住商辦混合大樓，引發抗議。（記者黃美珠攝）

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