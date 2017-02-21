| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹苗水情吃緊 恐一階段限水

2017-02-21

〔記者蔡孟尚、張勳騰／竹苗報導〕新竹地區水情吃緊，水庫水位直直落，地方憂心老天再不降下甘霖，恐面臨第一階段限水；苗栗縣水情也拉警報，主要河川逕流量幾乎是零，縣長徐耀昌表示二十三日將召開抗旱會議，若降雨仍不理想，三月初將實施第一階段限水，在離峰時段降低管壓供水。

若降雨仍不理想 3月初將限水

水利署指出，新竹地區去年十二月及今年元月，水庫集水區累積降雨量分別為十二毫米及三十一毫米，僅為歷年同期降雨量的十四％及三十六％。

供應大新竹地區用水的主力水源寶二水庫，昨天蓄水量只剩五十一點九三％，約僅去年同期的一半，卵石堤岸露出大半，頭前溪流量也銳減。

雖然昨天清晨下了毛毛雨，但無助於水庫進帳，集水區測得的累積降雨量是零；鄰近的寶山水庫昨天的蓄水量也只剩五十八點五三％，水情相當不樂觀。新竹農田水利會已啟動抗旱機制，備妥十四口救旱井。

苗栗縣方面，永和山、明德、鯉魚潭等水庫目前的蓄水量雖可滿足三月底前的用水需求，但降雨低於歷年平均值，又適逢春耕整田大量用水期間，苗栗農田水利會人員擔憂中港溪及後龍溪等主要河川的逕流量為零，水情會愈來愈吃緊。

苗栗農田水利會二十七日起須供應今年一期稻作灌溉用水，明德水庫每天供應農業灌溉及民生、工業用水約十七萬噸，農業用水並分兩區域輪流供灌。

徐耀昌說，由於降雨不如預期，不排除三月間由綠燈轉為黃燈，實施第一階段限水措施。縣府將請有關單位加強宣導節水、協助辦理休耕、進行抗旱井整備作業，縣內九十處簡易自來水系統約五千四百六十七戶水源 也恐受影響，會請鄉鎮市公所加強因應。

廣告
  • 苗縣頭份市永和山水庫水量剩6成，部分區塊已呈現枯水風貌。（記者許展溢攝）

    苗縣頭份市永和山水庫水量剩6成，部分區塊已呈現枯水風貌。（記者許展溢攝）

  • 寶二水庫蓄水量只剩51.93％，水庫旁的卵石堤岸露出大半。（記者蔡孟尚攝）

    寶二水庫蓄水量只剩51.93％，水庫旁的卵石堤岸露出大半。（記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜

館方：有標示13歲以下家長陪讀知名料理漫畫「食戟之靈」在冬山鄉立圖書館也能借得到，但第四集出現女生洗澡露半球畫面與腥羶言語，遭網友批評不適合…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：〈北部〉竹苗水情吃緊 恐一階段限水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.