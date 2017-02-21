〈北部〉竹苗水情吃緊 恐一階段限水
2017-02-21
〔記者蔡孟尚、張勳騰／竹苗報導〕新竹地區水情吃緊，水庫水位直直落，地方憂心老天再不降下甘霖，恐面臨第一階段限水；苗栗縣水情也拉警報，主要河川逕流量幾乎是零，縣長徐耀昌表示二十三日將召開抗旱會議，若降雨仍不理想，三月初將實施第一階段限水，在離峰時段降低管壓供水。
若降雨仍不理想 3月初將限水
水利署指出，新竹地區去年十二月及今年元月，水庫集水區累積降雨量分別為十二毫米及三十一毫米，僅為歷年同期降雨量的十四％及三十六％。
供應大新竹地區用水的主力水源寶二水庫，昨天蓄水量只剩五十一點九三％，約僅去年同期的一半，卵石堤岸露出大半，頭前溪流量也銳減。
雖然昨天清晨下了毛毛雨，但無助於水庫進帳，集水區測得的累積降雨量是零；鄰近的寶山水庫昨天的蓄水量也只剩五十八點五三％，水情相當不樂觀。新竹農田水利會已啟動抗旱機制，備妥十四口救旱井。
苗栗縣方面，永和山、明德、鯉魚潭等水庫目前的蓄水量雖可滿足三月底前的用水需求，但降雨低於歷年平均值，又適逢春耕整田大量用水期間，苗栗農田水利會人員擔憂中港溪及後龍溪等主要河川的逕流量為零，水情會愈來愈吃緊。
苗栗農田水利會二十七日起須供應今年一期稻作灌溉用水，明德水庫每天供應農業灌溉及民生、工業用水約十七萬噸，農業用水並分兩區域輪流供灌。
徐耀昌說，由於降雨不如預期，不排除三月間由綠燈轉為黃燈，實施第一階段限水措施。縣府將請有關單位加強宣導節水、協助辦理休耕、進行抗旱井整備作業，縣內九十處簡易自來水系統約五千四百六十七戶水源 也恐受影響，會請鄉鎮市公所加強因應。
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