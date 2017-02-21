〈北部〉寺廟裝PM2.5監測設備 桃市府有補助
2017-02-21
〔記者陳昀／桃園報導〕「環保廟宇」愈來愈多，例如台北市知名的行天宮已取消焚香，市府環保局也鼓勵廟宇的香燭減量或金紙集中焚燒，並公告「寺廟裝設細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，最高補助九萬九千元，即日起至十月底申請，鼓勵寺廟裝設PM2.5監測設備，並指定三十家寺廟優先輔導裝設。
指定30寺廟優先輔導
環保局表示，補助設備分兩類，第一類是裝設細懸浮微粒連續自動監測設施PM2.5監測系統，可補助六萬九千元，第二類是連動排煙設備，可補助三萬元，兩項總計最高可補助九萬九千元；環保局說，今年編列兩百五十萬元預算、補助額度有限，有意裝設的宮廟要儘早提出申請，若反應良好，明年會提高預算。
環保局指出，只要是政府登記有案、位於桃園市的宮廟都可申請，監測設備會即時顯示寺廟內的PM2.5濃度，一旦超過室內空氣品質標準（卅五微克／立方公尺），螢幕會亮紅燈警示，提醒廟方立即宣導民眾減香、抽除香爐內的香腳等措施；若有裝置連動排煙系統，會自動啟動抽風扇，排出室內污濁的空氣。
八德區三元宮及大溪區仁和宮已示範裝設PM2.5監測設備近兩年，頗受參拜民眾好評，環保局空氣品質保護科科長蘇振昇說，今年依照各行政區的信仰中心及宮廟的自身意願，指定三十家優先輔導實施，希望廣為推動、維護參拜信眾健康。
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