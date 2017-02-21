〈北部〉石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處

2017-02-21

〔記者陳昀／桃園報導〕市府今年起施行《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，針對交通工具制定三大面向管制措施，包含劃設空氣品質淨區、市區公車逐年汰舊、老舊柴油車強制檢驗；環保局表示，會分階段禁止高污染車輛進入空品淨區，將規劃新增石門水庫也納入空品淨區，成為全市的第五處。

環保局空氣品質保護科股長謝宏松指出，桃園市有超過兩萬一千輛的柴油大型客貨車，及十萬輛的二行程老舊機車，排放的污染物十分可觀，桃園已劃設四處空氣品質淨區，分別是桃園中壢台一線、桃園國際機場、慈湖、小烏來風景區，今年起分階段限制八十八年七月以前出廠的一、二期柴油車及二行程機車禁止進入。

他表示，石門水庫的水土資源保護很重要，環保局規劃將石門水庫納入新增的第五處空品淨區，全面保護石門水庫周邊的環境資源。

目前將加強路邊攔檢及檢舉

謝宏松指出，現階段會以加強路邊攔檢、檢舉等方式，限制高污染車輛進入空品淨區，違者將罰款一千五百元至六千元，並要求強制檢驗，未來也會設置類似「測速照相機」的車牌辨識系統加強管制。

在配套措施方面，環保局表示，除了正在實施的淘汰二行程機車補助兩千元、新購電動機車最高補助三萬一千元的方案外，桃園市是全國唯一開辦新購電動巴士補助的地方政府，每輛補助一百五十萬元、每座充電設施補助五十萬元，桃園目前已有五十三輛電動巴士，大溪永寧線七一○公車上路後，電動巴士將增加到六十八輛。