〈中部〉物聯網應用 弘光科大開辦研習營
2017-02-21
〔記者張軒哲／台中報導〕讓生活更有智慧！家電設備連結網路，是未來的趨勢。世界國際大廠現在都瞄準物聯網市場進攻，打造智慧生活，弘光科大資訊工程系看準市場需求，開辦「物聯網應用、邁向大數據設計」研習營，並新增「智慧型輔助科技碩士班」，培育跨領域資訊人才。
弘光資工系系主任林佩蓉表示，預計二○二○年經濟部將促成國內物聯網新創公司或事業群達到一百五十家，帶動台灣整體物聯網產值達到一四○億美元。鎖定智慧家庭、交通、能源、城市、綠建築、區域、觀光、醫療八大領域。開辦研習營，可讓系上學生、高中職教師與產業新趨勢接軌。
資工系助理教授楊昌儒表示，這次研習營邀請開發「FLAG-IOT物聯網應用套件」的業界講師授課，以流行全球Arduino開發板、軟體開發環境及其相關硬體套件，取代以往艱澀的嵌入式系統開發，讓學員可以充分了解與學習更多和網路連結的智慧商品及其運作機制，甚至可以自行設計。
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