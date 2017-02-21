〈中部〉東區挖破水管 10萬戶停限水36小時

2017-02-21

昨晚8時至22日早上8時緊急停水

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕東區精武東路一五○○公釐管線廿日下午遭水利局污水下水道推進工程不慎挖破，台水公司第四區處表示，影響台中地區第三供水區的供水，造成部分地區緊急停水，停水時間從廿日廿時起至廿二日八時止，共計卅六小時，停水戶數約六萬戶，降壓戶數約四萬戶。

水公司表示，水利局在東區精武東路進行污水下水道推進工程，昨天下午三點左右，不慎挖損了自來水管，影響了自來水第三供水區的用戶，因此從昨晚八時開始停水，至廿二日上午八時才能恢復供水。

停水區域為北屯區水景里、廍子里、三和里、北興里、和平里、軍功里（太原路以南、東光路以東地區），東區、南區、太平區及大里區。

霧峰區是吉峰路、錦州路、吉峰東路、吉峰西路、民生路、自強路、中正路一帶。

大肚區是中和里、王田里平地地區、營埔里等附近一帶含街道巷弄。

烏日區為中山路一段（包括巷弄）、前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里。

水公司說，停水時間從廿日廿時起至廿二日八時止，共計卅六小時，高地區及管末地區延後八至十二小時供水。並請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸。

水公司設臨時供水站

水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略微延後，敬請用戶體諒。此外，水公司將會在停水區設臨時供水站，至記者截稿為止，目前東區已提供六處、南區四處、大里十三處、太平十處、烏日七處，其餘地區水公司還未公布，請民眾撥打一九一○詢問轄區的供水站或者上網查詢。

中市水利局長周廷彰表示，在進行該汙水下水道管線推進工程前，已辦理過三次會勘，但水公司並未提供此幹管資料，因此汙水管線施工時，無法得知此管線就在施工位置，未來希望自來水公司能建立自來水管線的地理資訊，提供正確的管線位置與高程資料，以避免後續公共工程損及管線。他並表示，昨晚施工廠商與水利局都在現場，對管線破損處進行緊急修復，希望儘速完成供水。