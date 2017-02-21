〈中部〉拆人行道 洋仔厝溪北岸設機車道
2017-02-21
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣洋仔厝溪北岸人行步道幾乎毫無「人煙」，縣府將拆除彰化市果菜市場到線東路的人行道，改為機車族有機車專用道的路權（見圖，記者劉曉欣攝），並同步解決現有交通瓶頸的問題！
工務處長林漢斌表示，洋仔厝溪北岸道路為十五米寬的雙向二線道，道路寬度包括有自行車道、人行步道在內，優先拆除彰化市果菜市場到線東路的人行步道，主要考量該路段銜接中山高速公路彰化交流道、彰鹿路、線東路、彰水路等交通要道，造成交通尖峰時間經常出現壅塞，造成周邊道路大打結。
林漢斌表示，目前已經在規劃拆除設計，主要是把原有馬路與人行步道之間的水溝移到路旁，預計下半年度可以動工，施工路段全長二百三十公尺，經費為三百萬元，在線東路口將增設右轉車道，提高用路人的行車安全。
林漢斌強調，如果人行步道位於都市計畫區內的部分，因涉及審議部分，一旦變更才有相關程序，洋仔厝溪北岸人行步道位於都市計畫區外，尚未列入縣道或是鄉道範圍，加上有縣議員提議廢除人行步道，基於改善交通瓶頸點的考量，才會進行拆除。
而同樣使用率偏低的一三四縣道乙線的人行步道，林漢斌說，因為拆除需經費，目前以「改善交通瓶頸為優先」，由於一三四縣道乙線為雙向四線道，車流量不大，暫不考慮拆除。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
於乾溝村協調會 村民開砲南投縣國姓鄉乾溝村四至七鄰簡易自來水工程完工試水九個月，發生水壓太大爆管、水壓不足無法送水等狀況，管委會更拒絕接手管…
網友回應
熱門新聞
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 和運iRent據點 今年增至250個
- 電業法翻版 公司法也修半套
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
- 狠甩小布5個月 裘莉哽咽談婚變︰我們永遠都是一家人
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 涉抄襲仍任校長 高教工會批教部袒護
- 《國際現場》日本1月逆差96億美元
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 層峰藝術 精采傳承
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- 曾蔭權涉貪收押 身體不適送醫
- 學測作文最高分 引「微笑曲線」論經驗
- 黨產會委員：馬英九沒有好好讀書
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 〈廢核救家園〉福島核一收拾6年 反應爐測到530西弗
- 鴨場、疫區1公里內禽場 全面檢驗
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 多空不明 歐股盤勢膠著
- 〈愛情黨羽〉透過吵架 看見他的真實
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 【民航局說法】空拍機闖禁區 最高罰150萬
- 社論》如何使司法不令人心生恐懼？
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 華紙漲價 4月可能二度漲
- 《謠言終結站》蛋汁加鹽有毒？ 營養師︰不可信
- 《自由廣場》失竊的世代 談台灣母語
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 大法官能否替冤獄翻案 納入討論
- 〈三代同堂樂〉展開第三人生
- 小啟
- 3局殺無赦 陳冠宇火力全開
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉拆人行道 洋仔厝溪北岸設機車道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分