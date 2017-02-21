〈中部〉拆人行道 洋仔厝溪北岸設機車道

2017-02-21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣洋仔厝溪北岸人行步道幾乎毫無「人煙」，縣府將拆除彰化市果菜市場到線東路的人行道，改為機車族有機車專用道的路權（見圖，記者劉曉欣攝），並同步解決現有交通瓶頸的問題！

工務處長林漢斌表示，洋仔厝溪北岸道路為十五米寬的雙向二線道，道路寬度包括有自行車道、人行步道在內，優先拆除彰化市果菜市場到線東路的人行步道，主要考量該路段銜接中山高速公路彰化交流道、彰鹿路、線東路、彰水路等交通要道，造成交通尖峰時間經常出現壅塞，造成周邊道路大打結。

林漢斌表示，目前已經在規劃拆除設計，主要是把原有馬路與人行步道之間的水溝移到路旁，預計下半年度可以動工，施工路段全長二百三十公尺，經費為三百萬元，在線東路口將增設右轉車道，提高用路人的行車安全。

林漢斌強調，如果人行步道位於都市計畫區內的部分，因涉及審議部分，一旦變更才有相關程序，洋仔厝溪北岸人行步道位於都市計畫區外，尚未列入縣道或是鄉道範圍，加上有縣議員提議廢除人行步道，基於改善交通瓶頸點的考量，才會進行拆除。

而同樣使用率偏低的一三四縣道乙線的人行步道，林漢斌說，因為拆除需經費，目前以「改善交通瓶頸為優先」，由於一三四縣道乙線為雙向四線道，車流量不大，暫不考慮拆除。