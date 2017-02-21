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〈中部〉高空彈跳 投縣要求保極限運動險

2017-02-21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣不准玩高空彈跳？縣長林明溱昨在縣務會議中表示，請業者到縣府教育處申請，但若無法取得保險公司承保極限運動保險，縣府不會核准。林明溱針對鳥嘴潭人工湖興建，若營建署的集水區一級環境敏感區域不解禁，縣府不支持興建案。

教育處長李孟珍昨在縣務會議中表示，教育部體育署有制訂「辦理高空彈跳活動應注意事項」，而依據該注意事項規定，業者須先由橋梁等主管機關同意，再向縣府教育處申請，教育處再就規定審查繩索、扣環、人員教育訓練狀況，一切合格才能核准該活動。

李孟珍也說，高空彈跳是極限運動的一種，因此業者舉辦該活動，只為參加者投保意外險是不夠的，必須投保極限運動險，才能給參加者更多的保障。

縣長林明溱指出，高空彈跳若體育署有制訂注意事項，縣府也應該支持，但前提是要合乎規定且對參加者有安全保障，若沒有保險公司願承保，縣府就不會核准。

林明溱昨也在會中就鳥嘴潭人工湖興建案強調，依內政部營建署規定，草屯、國姓、埔里、魚池等鄉鎮恐劃設為集水區一級環境敏感區域，整個烏溪流域的未來開發，都將受到嚴格限制，嚴重影響地方發展，若無法放寬，縣府將不支持興建。另也會了解被徵收地主想法，協助與中區水資局協商，爭取最有利徵收條件。

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  • 有業者在信義鄉東埔吊橋舉辦高空彈跳，惟違法營業日前遭縣府當場攔查。（記者劉濱銓攝）

    有業者在信義鄉東埔吊橋舉辦高空彈跳，惟違法營業日前遭縣府當場攔查。（記者劉濱銓攝）

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