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〈中部〉用機械專長 廠長轉當高科技農夫

2017-02-21

自家農地創業 蓋工廠不合法

〔記者劉曉欣／伸港報導〕青農界的「馬蓋先」！彰化縣伸港鄉柯景發原本在機械工廠擔任廠長，有意返鄉在自家土地上開設工廠，卻無法取得合法建照而放棄，只好轉行改當農夫並經營溫室農場，但他發揮原有專長，自製授粉棒及溫室用水自動控制系統，並結合遠端遙控技術，結合高科技來進行農業耕種。

現年四十六歲的柯景發說，他原本是想要創業，利用自家的農地來蓋機械工廠，他堅持只有「合法」才能永續經營，但光是農地蓋廠房就無法合法，乾脆辭職返家當農民，跟老婆陳慧如一起栽植小番茄、小黃瓜、節瓜與哈蜜瓜輪作。

柯景發務農 做自動控制儀器

柯景發不只是去上課學習農業新知，還發揮自己機械專長，他認為農作物要種得好，就要把水與土地管理好，自己設計自動控制儀器，儲水、過濾淨化、灑水通通可以一步到位，還能夠結合雲端科技，出門在外「遙控即可」。

他看到日本製的小番茄授粉棒要價三千元，只好自己動手作，花不到三百元就用筷子、震動馬達、電池、鋤頭木柄自製授粉棒，「因為小番茄靠風就可以授粉」，高處植株花朵用授粉棒輕輕一碰就可以達到授粉目的，把機械與農業專長完美結合，這讓縣議員賴清美大讚說，把科技帶進農業，技術樂與其它農民分享，真是有夠棒！

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  • 彰化縣伸港鄉青農夫妻檔柯景發、陳慧如，全力投入無毒溫室農場。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港鄉青農夫妻檔柯景發、陳慧如，全力投入無毒溫室農場。（記者劉曉欣攝）

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