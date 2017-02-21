〈中部〉簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善

2017-02-21

於乾溝村協調會 村民開砲

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉乾溝村四至七鄰簡易自來水工程完工試水九個月，發生水壓太大爆管、水壓不足無法送水等狀況，管委會更拒絕接手管理，公所昨召開協調會，限設計監造單位三日內彙整用戶問題，一個月內進行改善。

國姓鄉乾溝村四至七鄰有一百卅多戶居民，每到冬季枯水期就無水可用，經多年爭取獲水利署補助及公所配合款計五百八十多萬元施設簡易自來水系統，去年五月完工驗收，陸續有卅幾戶完成接管設置水表，但供水不順，狀況連連，公所昨召開協調會，會場砲聲隆隆。

馮姓民眾表示，為了使用簡易自來水，須先繳交二千元的入會費，裝置水表與接管又花了五千多元，結果水沒用到幾次。

黃姓村民也質疑，簡易自來水管線止水閥設計地點有誤，加上管線材料強度不足以抵擋強大水壓，只要抽水馬達馬力全開就爆管。

供水不順 電費比水費高

也有居民實測抽水馬達連續運作抽水七十二小時，結果主水塔只進水約一百五十噸，有人接管至今只用了四七五度的水，要負擔的電費可能是水費的好幾倍，管委會撐不了多久就要被電費拖垮。

乾溝村長田基堯也說，近來每天都有村民抱怨，這種狀況頻傳的簡易自來水，管委會絕對不會接手。

鄉長丘埔生坦言，公所工務課技士遇到水電設施就有困難，才委託專業單位設計，結果仍事與願違，今後考慮向自來水公司求助，工程設計審查時也派專業人員到場協助，現階段簡易自來水馬達用電公所全部吸收。

設計監造單位代表則表示會彙整居民意見並進行檢測，公所限三日內再與村民召開協調會，並於一個月內進行改善。