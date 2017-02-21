〈中部〉雲林光電農業經驗 推動進軍中美洲

2017-02-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕薩爾瓦多大使錢曾愛珠昨率團參訪開陽集團雲林太陽光電養菇農場並聽取簡報，盼能協助業者推動雲林經驗進軍國際。開陽集團太陽能廠研發將農棚闢為菇類栽培室或太陽能溫室，董事長蔡宗融今年一月間曾隨同總統蔡英文出訪中美洲四友邦，發現中美洲相當適合推動太陽能結合農業，促成此次的拜訪活動。

昨天薩爾瓦多大使錢曾愛珠、參事羅培斯及外交部拉丁美洲及加勒比海司參事陳昆甫等人，專程到雲林觀摩太陽能結合農業的實績與推動經驗。

蔡宗融表示，該集團開創「光電加農業」的經營模式，設置太陽光電養菇場，並與虎尾科技大學產學合作建置太陽能溫室，種植山葵等特殊植物，成功研發木黴菌，以廢棄的太空包製造有機肥料及營養液，達到循環利用。

蔡宗融強調，薩爾瓦多日照量比台灣多出廿％到卅五％，天然災害又少，相當適合推廣太陽能農業，未來該套生產模式將整套移植到，將雲林經驗進軍國際。

錢曾愛珠說，位在中美洲的薩爾瓦是農業大國，用電費率相對比台灣高，若能結合太陽能電廠與農業，電廠上方可發電產電，下面種植低日照的農作物，相當適合太陽能產業投資。