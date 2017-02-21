〈中部〉嘉縣明年燈會副燈區 多個鄉鎮市爭取
2017-02-21
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣確定承辦二○一八年台灣燈會，縣內傳出已有水上、朴子、布袋、新港等鄉鎮市，為爭取燈會商機，希望成為第二展區或副燈區等，盼燈會能擴大舉辦。
水上鄉長劉敬祥說，台灣燈會以「235愛上我」為主題，應該在台一線旁的北回歸線太陽館作為第二展區，當地空間大、交通便利，可把燈會的餅做大；布袋鎮這兩年因高跟鞋教堂吸引不少觀光客，海鮮業者游志豪希望縣府考慮在布袋設置燈區。
朴子日新文化協會常務理事陳俊哲認為，朴子配天宮有御賜燈花的傳統，在古代是最高等級的宮廷版花燈；朴子市長王如經說，朴子市區離明年台灣燈會主場地很近，依照歷史和交通，「理所當然要在朴子」。
嘉縣副縣長吳芳銘表示，台灣燈會預定展區在縣治特區、故宮南院及蒜頭糖廠，由於所耗經費龐大，相關資源仍以主展場為主，至於其他鄉鎮市是否設置燈區，要邀集有興趣的鄉鎮市長討論，有可能在燈會前後接力舉辦花燈展，或討論燈會結束後的展品利用，延續觀光人潮。
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