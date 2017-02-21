| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉嘉縣明年燈會副燈區 多個鄉鎮市爭取

2017-02-21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣確定承辦二○一八年台灣燈會，縣內傳出已有水上、朴子、布袋、新港等鄉鎮市，為爭取燈會商機，希望成為第二展區或副燈區等，盼燈會能擴大舉辦。

水上鄉長劉敬祥說，台灣燈會以「235愛上我」為主題，應該在台一線旁的北回歸線太陽館作為第二展區，當地空間大、交通便利，可把燈會的餅做大；布袋鎮這兩年因高跟鞋教堂吸引不少觀光客，海鮮業者游志豪希望縣府考慮在布袋設置燈區。

朴子日新文化協會常務理事陳俊哲認為，朴子配天宮有御賜燈花的傳統，在古代是最高等級的宮廷版花燈；朴子市長王如經說，朴子市區離明年台灣燈會主場地很近，依照歷史和交通，「理所當然要在朴子」。

嘉縣副縣長吳芳銘表示，台灣燈會預定展區在縣治特區、故宮南院及蒜頭糖廠，由於所耗經費龐大，相關資源仍以主展場為主，至於其他鄉鎮市是否設置燈區，要邀集有興趣的鄉鎮市長討論，有可能在燈會前後接力舉辦花燈展，或討論燈會結束後的展品利用，延續觀光人潮。

廣告
  • 水上鄉長劉敬祥爭取明年台灣燈會在北回歸線太陽館設置燈區。（記者林宜樟攝）

    水上鄉長劉敬祥爭取明年台灣燈會在北回歸線太陽館設置燈區。（記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善

於乾溝村協調會 村民開砲南投縣國姓鄉乾溝村四至七鄰簡易自來水工程完工試水九個月，發生水壓太大爆管、水壓不足無法送水等狀況，管委會更拒絕接手管…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：〈中部〉嘉縣明年燈會副燈區 多個鄉鎮市爭取


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.