〈中部〉第二市場13道經典台灣料理 5月再現

2017-02-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第二市場喜慶百年，市府經發局加以整建，五月將依日治時代《臺灣日日新報》食譜，遵古法烹煮，推出當時仕紳推崇的十三道經典「台灣料理」，提供給民眾跨越時空的美味料理，展示令人驚豔的台中百年饗宴。

經發局長呂曜志廿日在市政會議指出，第二市場早期號稱「貴婦市場」，日治時代的綠川一帶聚集許多商人，四周商家林立販售稀有的舶來品，景象繁榮、熱鬧非凡，周邊酒樓林立，而中部最具規模的酒樓「醉月樓」也坐落於此。

日治時代「台灣料理」為有別於「日本料理」而命名，是台灣上層仕紳階級精緻宴飲文化的代表。經發局依據《臺灣日日新報》在一九○七年與一九三四年報導，顯示「台灣料理」包括紅燒魚、塔魚餅、八風菜、吐絲蝦仁等多道名菜。

另也將魯肉飯、麻薏湯、肉包等第二市場的十六項經典美食，翻譯成英日韓等多國語言，讓國外旅客可以進一步認識市場美食小吃。