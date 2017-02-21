〈中部〉鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
2017-02-21
〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化後，沿線共有二十四處地下道將填平，其中十八處由交通部鐵路改建工程局辦理，二月起陸續施工，預計一○七年完工；圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路及忠明南路等六處地下道則由建設局辦理，預算共三億多元，建設局表示，這六處工程已完成先期規劃，將在一○七年分兩階段動工，一○七年底、一○八年初陸續完工。
建設局表示，台中鐵路高架化工程在規劃時，前市府曾進行都市縫合計畫，由於圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路及忠明南路路口較大，車流量多，這六處地下道原本規劃是不填平，要在路口做立體交叉，但鐵路高架化工程執行時，重新檢討民意及需求性，最後決定改為填平地下道。
但最近卻傳出太原地下道將不會填平，建設局長黃玉霖表示，先前已召開地方說明會，並多次邀集鐵工局、台灣鐵路管理局及市府各局處單位研商，經評估太原地下道填平具相當可行性及正面效益。
建設局估計這六處地下道填平工程總經費需三億多元，市府已與鐵工局協調，鐵工局今年底將重新檢討財務經費，如果台中都會區鐵路高架捷運化計畫有結餘款，六處地下道填平工程將納入該計畫，由鐵工局一併執行。
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