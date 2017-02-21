〈中部〉投縣農會賄選多 民進黨 ﹕檢警調卻不知

2017-02-21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣基層農會會代選舉賄選傳聞不斷，民進黨南投縣黨部昨天表示，農會賄選大家都曉得，檢警調卻不知，南投檢方則說，投票前就查辦兩件賄選案。超級戰區草屯鎮農會兩派會代平手，唯一的中立派則傳已「心屬」現任派。

指草屯、中寮和國姓早就撒錢

縣內十三鄉鎮市農會會代選舉，總投票率五五％，競爭激烈的草屯、中寮和國姓三鄉鎮，則各創下八一﹒一％、，八八﹒六％、八五﹒七四％的新高投票率，惟這三個鄉鎮農會的賄選傳聞不斷，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜昨指出，這三鄉鎮的買票錢，早在過年前就撒下去，令人痛心的是，傳聞有退休校長在操盤買票，這種行徑真是教育失敗。

陳昭煜也說，選舉期間有支持者傳來某鄉的參選陣營送現金給樁腳，也有人拍到會代候選人本身拿選舉名冊和現金在買票，但檢警調都沒有動作，讓人很失望。

該黨縣議員林永鴻也說，在農會選舉如此敏感時刻，警政署不該調動警局長，讓候選人以為此時有買票假期。

陳昭煜認為，農會法應修法，農會也應進行改革，讓農會運作步入正軌，選舉規範更嚴格，如此才能杜絕買票。

投檢：已查辦草屯兩候選人

南投地檢署則回應，檢警調查辦賄選沒有停過，草屯鎮就查辦兩名候選人，若查證確有賄選，檢方會依法提起當選無效之訴，而理監事選舉期間，只要檢舉證據力夠，檢警調一定辦。

而此次一路激戰的草屯鎮農會代選舉，投票結果現任派與挑戰派各取得廿二席，而其中一席屬於中立派，林姓當選人已被現任派爭取到，現任派總幹事蕭忠郁說，該當選人原本就是朋友，當選後也同意支持，因此現任派與挑戰派，可望變成廿三對廿二席。